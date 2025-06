Kendrick Lamar regresa este 2025: fecha, preventa y todo lo que debes saber de su show en CDMX

Kendrick Lamar, uno de los artistas más influyentes del hip hop actual, confirmó su regreso a la Ciudad de México. La cita será el próximo 23 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, como parte de su ambicioso Grand National Tour, con el que recorrerá América Latina.

La noticia fue confirmada a través del sitio oficial del rapero, luego de días de rumores entre sus seguidores. Esta será la primera vez que Lamar se presenta en este estadio, tras su exitosa participación en el Festival AXE Ceremonia 2024, donde fue ovacionado por miles de fans mexicanos.

Kendrick Lamar estará en la CDMX el próximo 23 de septiembre / Redes Sociales|

Kendrick viene en su mejor momento

El anuncio llega tras un año estelar en la carrera de Kendrick. Su tema 'Not Like Us' lo catapultó a los primeros lugares en listas internacionales y fue nominado en los Grammy 2025 en categorías clave como Canción del Año y Mejor Canción de Rap.

Lamar estará acompañado en el escenario por CA7RIEL y Paco Amoroso, dúo argentino conocido por su propuesta fresca y energética, lo que anticipa una velada inolvidable para los fans del hip hop y la música urbana.

El Estadio GNP Seguros será el escenario para su descarga de hip hop / Redes Sociales|

Preventa y boletos: lo que debes saber

Aunque los precios de los boletos aún no han sido revelados, ya hay fechas confirmadas para las distintas etapas de venta:

Gran Venta HSBC : 1 y 2 de julio, desde las 14:00 h

Venta general: A partir del 3 de julio, a las 14:00 h

Ambas fases estarán disponibles a través de Ticketmaster, por lo que se recomienda a los fans estar atentos y preparar sus métodos de pago con anticipación.

CA7RIEL y Paco Amoroso serán los encargados de abrirles el concierto / Redes Sociales|

La gira por América Latina

Además del show en la CDMX, Kendrick Lamar también visitará otras grandes ciudades del continente:

27 de septiembre – Bogotá, Colombia (Vive Claro)

30 de septiembre – São Paulo, Brasil (Allianz Parque)

4 de octubre – Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate)

7 de octubre – Santiago, Chile (Estadio Monumental)

Con esta gira, Lamar busca consolidar su presencia en Latinoamérica y reencontrarse con un público que ha demostrado gran fidelidad y entusiasmo por su música.

