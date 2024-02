Kimberly 'La más preciosa' es elegida como la reina para la marcha del orgullo LGBT+

Kimberly 'La más preciosa' fue elegida por el comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQNB+ de la Ciudad de México como la reina para la marcha del orgullo LGBT+ y a Sergio Mayer como embajador.

“La verdad siento muy padre, cosa que no me esperaba y como muchas chicas dicen que se identifican conmigo, porque quieras o no, la vida de una trans aparentemente la disfrazamos de felicidad cuando no lo es, y yo lo digo por mí porque yo sí, a pesar de que soy lo que quise ser siempre, a veces se me dificulta salir un poco a la vida, decir mi verdad.

“Si yo me enfrento y salgo adelante, sé que todas las demás chicas que viven con miedo lo pueden hacer y la verdad me siento orgullosa, y siento muy bonito que gracias a los organizadores, a mi comadre, a las chicas del comité me eligieron para esto”, declaró en conferencia de prensa la influencer, parte de 'Las Perdidas'.

Por su parte el actor Sergio Mayer expresó su apoyo a la comunidad LGBTTTIQNB+, señalando que “tenemos que acabar con los crímenes de odio, con la discriminación, garantizar justamente los derechos de las personas, de las minorías”, además reiteró que los miembros de este grupo “merecen todo mi reconocimiento, mi respaldo, tienen en mí a un amigo, un aliado, siempre lo han tenido y lo saben, y voy a seguir haciéndolo”.

¿Cuándo es la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México?

La marcha del orgullo LGBT+, la cual será la número 46 en la historia, se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio, recorriendo entre otras avenidas el Paseo de la Reforma.

Critican a Kimberly 'La más preciosa' por traicionar a Wendy Guevara al unirse a Sergio Mayer

Luego de que Kimberly 'La más preciosa' compartiera una foto junto a Sergio Mayer a propósito de la marcha del orgullo LGBT+, los fans de Wendy Guevara, otra integrante de Las Perdidas, la tacharon de “traidora”, “mala amiga” y “mal agradecida”.

Y es que se tomaron a mal que Kimberly aceptara trabajar junto al actor, quien supuestamente intentó a la mala convertirse en el representante de la ganadora de La Casa de los Famosos México, según la versión de la misma Wendy Guevara.

