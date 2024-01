La polémica del Cartel de la Semana Santa de Sevilla

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla presentó el cartel de la Semana Santa de 2024, realizado por Salustiano. La obra, que representa la Resurrección de Cristo, ha generado controversia y algunas personas han pedido su retirada por considerarla "afeminada" y una falta de respeto.

Hasta el lunes, ya se habían recolectado casi 10.000 firmas en la plataforma 'Change.org' para pedir que lo cambien.

El autor del cartel, el artista sevillano Salustiano García, quien eligió a su hijo como modelo para la imagen, consideró que las críticas eran infundadas e incluso "fundamentalistas". En las calles de Sevilla, las opiniones están divididas.

"No me gusta mucho. No me siento representada ni mucho menos representa a Sevilla. Es algo diferente", comentó una mujer al entrar en una iglesia.

¿Pero por qué la gran polémica?

"Estamos acostumbrados a otro tipo de carteles y nos sorprendió un poco. Pero no lo veo bueno, ni lo veo malo. Lo veo como algo nuevo y algo a lo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a otro tipo de carteles en la Semana Santa de Sevilla", apuntó un hombre en la calle.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla presentó el cartel el pasado 27 de enero y desde entonces ha sido el gran tema de debate en la ciudad y en las redes sociales, donde la imagen rápidamente se volvió viral.

