Lady Cucaracha: Exhiben a mujer que colocó un insecto en la comida para no pagar

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Lady Cucaracha, quien es una mujer que colocó uno de estos repugnantes insectos en un platillo para no pagar la cuenta en una restaurante de Guadalajara, Jalisco.

Lo habitual es que cuando se presentan este tipo de casos, son los comensales o clientes quienes mediante redes sociales muestran su molestia y exhiben la falta de higiene de algún establecimiento, sin embargo, en esa historia ocurrió completamente lo opuesto.

Fue el restaurante llamado Puerto Chale, que ofrece Comida del Mar a las Brasas y está ubicado en Circunvalación Dr. Atl #250, en Guadalajara, Jalisco el que utilizó sus cuentas en las diferentes redes sociales para exhibir el modus operandi de una mujer, quien luego de degustar varios platillos junto a otras personas, incluida una mujer de la tercera edad, un adolescente y hasta un bebé, armó un escándalo porque supuestamente había una cucaracha en su comida.

Sin embargo, extrañados porque en su establecimiento no hay este tipo de insectos, los encargados del restaurante Puerto Chale se dieron a la tarea de revisar las cámaras de seguridad del lugar, encontrando el momento exacto en que la mujer, conocida ahora como Lady Cucaracha, sacó de un recipiente a dicho animal para colocarlo en un platillo y luego dar aviso a una mesera, armando un escándalo para lograr que nos les cobrarán nada de lo consumido y no sólo eso, sino que también pidieron para llevar los alimentos que no se habían comido.

“El día de hoy tuvimos una experiencia desagradable, al revisar nuestras cámaras nos dimos cuenta que una mesa nos jugó chueco, trajeron una cucaracha y la plantaron en uno de nuestros platillos, después se quejaron con una de nuestras meseras haciendo un escándalo para llamar la atención y que no les cobráramos la cuenta y finalmente pidieron todo para llevar”, se lee en la publicación que hizo el restaurante acompañado del video que exhibe a Lady Cucaracha.

Otros restaurantes ya sufrieron de Lady Cucaracha

Dicha publicación además de hacerse viral, también recibió varios comentarios, algunos de ellos de otros establecimientos de Guadalajara que denunciaron que esta mujer también les hizo lo mismo en otras ocasiones.

“Lo mismo hicieron en el Domino's de Terraza Oblatos”, “Cuidado con estas personas, piden mucho de cenar e inventan cosas en los platillos para no pagar, ayuden a difundir para que no les pase lo mismo”, “Esos no es la primera vez que la aplican, ya me contaron algunos de mis clientes de ellos”; “A cuántos lugares les habrán hecho lo mismo, qué hambreados miserables”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

TAMBIÉNN TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya se sabe quién es el papá del bebé de Karely Ruiz!