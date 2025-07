Las 8 frases en inglés que pueden proteger a un migrante de ser deportado por ICE

Ante una redada del ICE, un migrante puede reducir el riesgo de deportación si usa expresiones legales precisas en inglés. Estas frases se basan en la protección otorgada por la Quinta Enmienda de EE.UU, que garantiza el derecho a no autoincriminarse. Constituyen un mecanismo clave para frenar interrogatorios sin consentimiento legal.

Las 8 frases

"I am exercising my right to remain silent" ("Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio") es la frase clave para detener inmediatamente el interrogatorio y puede proteger legalmente al migrante.

"I do not want to answer any questions" ("No quiero contestar ninguna pregunta")

"I want to speak to a lawyer" ("Quiero hablar con un abogado")

"I do not consent to your entry" ("No doy mi consentimiento para que entren")

"Am I free to leave?" ("¿Tengo derecho a irme?")

Si están en casa: "Can you show me a warrant signed by a judge?" ("¿Puede mostrarme una orden firmada por un juez?")

¿Qué no decir?

Evita frases como:

"I don’t have papers"("No tengo papeles")

"I’m just visiting" ("Solo estoy de visita")

"I don’t know why you’re detaining me" ("No sé por qué me detienen")

Recomendaciones legales básicas

Los expertos aconsejan:

No firmes ni entregues documentos sin presencia de abogado

Mantén la calma y no ofrezcas ninguna información personal

Si muestras la "tarjeta roja" con tus derechos, hazlo con calma

Es importante saber que pronunciar alguna de alguna de las 8 frases puede servir como defensa ante agentes de inmigración o autoridades policiales.

