LCDLFM: Niurka recibió a Emilio ‘El Halcón’ en la calle porque no la dejaron entrar al foro

La salida de Emilio Osorio ahora ‘El Halcón’, causó mucha emoción pues al ser el habitante más joven de la casa se ganó el corazón del Team Infierno y del público que lo siguió durante los 69 días que permaneció adentro.

Entre aplausos, gritos y porras Emilio Osorio, dejó la casa y se convirtió en el quinto finalista de este reality, que le cambió la vida. Al salir la primera persona que lo abrazó en el foro fue su padre el productor Juan Osorio, quién en todo momento lo apoyó y al tenerlo entre sus brazos rompió en llanto junto a él.

Sin embargo, llamó la atención que mientras esto sucedía en el foro afuera de las instalaciones de La Casa de Los Famosos México, en plena calle se encontraba Niurka Marcos, junto con sus hijos Romina y Kiko y su nuera Kimi, esperando a Emilio, porque todo parece indicar que la producción del programa decidió no invitar a la controvertida artista luego de insinuar en repetidas ocasiones en sus redes sociales que había fraude.

Durante una historia de Instagram Mamá Niu declaró: “Bueno mi gente aquí estamos en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejan entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno”.

Así que una vez que terminó la transmisión de la Gala de eliminación, y que Emilio, pasó unos minutos con el psicólogo del programa, la producción lo dejo que saliera a la calle para abrazar y ver a su amada familia que llevaba dos horas esperándolo.

Niurka se volcó en un abrazo lleno de amor a su hijo y no podía dejar de abrazarlo y besarlo al igual que sus hermanos Romina y Kiko.

Durante el pequeño encuentro Emilio les dijo:”Quiubo, ¿cómo están? Los amo. Todavía no tengo mi celular, me tengo que ir ya al hotel pero me van a dejar comer mañana con ustedes, acabo de pasar con el psicólogo pero me siento bien, me siento al pe.. Soy la riata…gracias por quedarse, los amo mucho”.

Antes de despedirse le regalaron una cobija con la imagen del Team Infierno y también le cantaron la canción del equipo.

En redes sociales la indignación y enojo se hizo evidente pues se les hizo injusto que la Vedette no pudiera estar en esos momentos tan importantes con su hijo, y escribieron:

“Estoy molesta, indignada. No se me hace justo que no permitieran la entrada a su madre y hermanos. Que poca” “No importa que no les hayan dejado entrar, la familia Marcos está más unida que nunca. Emi, tienes una mamá de quién sentirte mega orgulloso, te defendió de principio a fin”.

