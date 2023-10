Lesslie Polinesia revela su embarazo con emotivo mensaje en redes sociales

Lesslie Polinesia, una de las youtubers más influyentes de México y miembro destacado del popular grupo "Polinesios", emocionó a sus seguidores al compartir una noticia que marcó un antes y un después en su vida. En un conmovedor video publicado en redes sociales, la talentosa influencer anunció que pronto se convertirá en mamá, revelando así su embarazo y desencadenando una reacción inmediata entre sus seguidores.

El video del anuncio, que se asemeja a la llegada de un nuevo ser al mundo, muestra a Lesslie Polinesia en un momento de gran emoción y reflexión sobre esta nueva etapa de su vida. En sus propias palabras, compartió: "El cambio no da miedo, es vida. He crecido compartiendo una parte de mi vida por internet desde que tenía 16 años. He compartido de todo: risas, tristezas, triunfos, fracasos, siempre junto a mis hermanos".

La creadora de contenido manifestó su felicidad y plenitud ante la llegada de su primer bebé, y a través de un emotivo mensaje en el video, expresó sus emociones acerca de la emocionante aventura que está a punto de comenzar. Lesslie dijo: "Con mucho amor les comparto esta gran noticia: está creciendo una gran vida dentro de mí. Cada día es completamente diferente, estoy en transformación total y estoy feliz. No sé qué significa ser mamá, estoy descubriéndolo día a día".

A pesar de sus emociones positivas, Lesslie Polinesia también compartió en su video que enfrenta algunos miedos relacionados con la maternidad. No obstante, ha recibido con entusiasmo y gratitud lo que la vida le tenía preparado. En sus propias palabras: "Cada vez que decido publicar algo es con el fin de mostrar una perspectiva de vida dulce y bella. Pero no siempre la vida es color de rosa. Muchas veces hay cambios que son necesarios para crecer".

El anuncio de su embarazo ha sido recibido con una ola de felicitaciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas en las redes sociales, quienes celebran junto a Lesslie Polinesia esta nueva etapa de su vida. La noticia ha generado un impacto significativo en el mundo de la influencia digital y ha recordado la importancia de compartir momentos de autenticidad y humanidad en medio de la vida en línea.

