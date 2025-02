Lily Téllez y Lucía Trasviña protagonizan enfrentamiento verbal en Senado de la República

La sesión del Senado de la República vivió momentos de alta tensión este viernes, cuando la discusión sobre la reforma constitucional en materia de soberanía nacional se vio interrumpida por un enfrentamiento verbal entre la senadora Lily Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), y legisladores de Morena, encabezados por Lucía Trasviña.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Las cosas se comenzaron a poner tensas cuando la senadora Trasviña, quien tenía la palabra, fue interrumpida por Téllez. Fue entonces cuando visiblemente molesta, lanzó insultos a la panista desde la tribuna: "¡Cállese, hocicona! Orate hocicona, cállese la boca", gritó en plena sesión.

La situación escaló rápidamente y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, intervino para proteger a Trasviña. "No puede estarse acercando a una persona que está como oradora. No es su derecho interrumpir ni violentar", sentenció.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, Téllez no se quedó callada y, con un megáfono, intentó responder a la legisladora de Morena, lo que derivó en un nuevo incidente cuando Trasviña se acercó y le arrebató el dispositivo de forma abrupta. Este gesto tensó aún más el ambiente, y Noroña, tocó la campana del Senado y decretó un receso legislativo.

Apenas estrené el megáfono y la senadora de morena me lo robó.



Compraré otros, aunque me los arrebaten así.



Nunca me callarán 😉 pic.twitter.com/bpFzOfJdxF

— Lilly Téllez (@LillyTellez) February 27, 2025