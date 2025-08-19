Lista de colonias en CDMX que se quedarán sin agua por una semana

Autoridades piden a la población tomar precauciones
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-19
Lista de colonias en CDMX que se quedarán sin agua por una semana
El suministro de agua se verá interrumpido durante una semana por trabajos de mantenimiento
|
iStock
Autoridades piden a la población tomar precauciones
Laura Reyes Medrano
| 19 Ago, 2025

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que desde el domingo 17 de agosto comenzó un corte en el suministro de agua potable que afectará a diversas colonias de las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, el cual se prolongará hasta el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas.

El recorte en el servicio impactará a tres colonias / iStock
El recorte en el servicio impactará a tres colonias / iStock|

Colonias afectadas por el corte de agua

El recorte en el servicio impactará a tres colonias ubicadas en la zona limítrofe entre ambas demarcaciones:

  • Agrícola Oriental, Iztacalco

  • Doctor Ortíz Tirado, Iztapalapa

  • Paseos de Churubusco, Iztapalapa

¿Por qué habrá corte de agua en estas colonias?

De acuerdo con la dependencia, el motivo del corte es la reparación de una falla mecánica en la bomba del Pozo El Sifón, infraestructura clave para el abasto en la zona. Una vez concluidas las labores de mantenimiento, el servicio será restablecido gradualmente.

Recomendaciones y cómo solicitar pipas

Segiagua exhortó a los habitantes a ahorrar y hacer uso responsable del agua durante esta semana de afectación.

En caso de que las familias requieran apoyo, podrán solicitar pipas de agua gratuitas a través de los siguientes medios:

  • *LOCATEL al 0311

  • Redes sociales y contacto directo con Sacmex, proporcionando dirección y número de contacto para agendar la entrega.

Se podrán solicitar pipas de agua gratuitas / X
Se podrán solicitar pipas de agua gratuitas / X|

 

Precaución para los vecinos

Las autoridades recordaron que este tipo de cortes son necesarios para mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica de la ciudad. También pidieron a los vecinos mantenerse informados en canales oficiales para conocer actualizaciones del restablecimiento del servicio.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Gustavo Adolfo Infante fue infiel? Mayela Laguna asegura que sí… y que tiene pruebas

Ciudad de México
Mas sobre:
Ciudad de México

Notas Relacionadas

 