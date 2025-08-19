Lista de colonias en CDMX que se quedarán sin agua por una semana

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que desde el domingo 17 de agosto comenzó un corte en el suministro de agua potable que afectará a diversas colonias de las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, el cual se prolongará hasta el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas.

Colonias afectadas por el corte de agua

El recorte en el servicio impactará a tres colonias ubicadas en la zona limítrofe entre ambas demarcaciones:

Agrícola Oriental, Iztacalco

Doctor Ortíz Tirado, Iztapalapa

Paseos de Churubusco, Iztapalapa

¿Por qué habrá corte de agua en estas colonias?

De acuerdo con la dependencia, el motivo del corte es la reparación de una falla mecánica en la bomba del Pozo El Sifón, infraestructura clave para el abasto en la zona. Una vez concluidas las labores de mantenimiento, el servicio será restablecido gradualmente.

Recomendaciones y cómo solicitar pipas

Segiagua exhortó a los habitantes a ahorrar y hacer uso responsable del agua durante esta semana de afectación.

En caso de que las familias requieran apoyo, podrán solicitar pipas de agua gratuitas a través de los siguientes medios:

*LOCATEL al 0311

Redes sociales y contacto directo con Sacmex, proporcionando dirección y número de contacto para agendar la entrega.

Precaución para los vecinos

Las autoridades recordaron que este tipo de cortes son necesarios para mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica de la ciudad. También pidieron a los vecinos mantenerse informados en canales oficiales para conocer actualizaciones del restablecimiento del servicio.

