¿Liverpool te escribió por SMS? Ojo con este link falso

Usuarios han reportado mensajes SMS que aparentan ser de Liverpool y alertan sobre la expiración de puntos

Detectan mensajes falsos de Liverpool con enlaces fraudulentos
Mensajes falsos de Liverpool alertan por puntos vencidos. | Especial
Laura Reyes Medrano
16 de Enero de 2026

Mensajes de texto que aparentan ser enviados por Liverpool comenzaron a circular entre usuarios en México, alertando sobre supuestos puntos a punto de vencer y redirigiendo a un enlace externo. Sin embargo, el link no pertenece a los canales oficiales de la tienda departamental y forma parte de un intento de fraude digital.

Cuidado con mensaje falso supuestamente de Liverpool. / iStock
Cuidado con mensaje falso supuestamente de Liverpool. / iStock

¿Cómo es el mensaje falso que suplanta a Liverpool?

El mensaje llega vía SMS, identificado con el nombre “Liverpool”, e incluye un texto que genera urgencia para que el usuario actúe de inmediato. En el contenido se lee:

“Liverpool te informa: Tus 12,886 puntos vencen en 1 día. Canjéalos ahora por tus productos favoritos”.

El mensaje incluye un enlace con un dominio no oficial y a simple vista, la URL intenta imitar el nombre de la marca, pero no corresponde al sitio oficial de Liverpool, lo que representa una señal clara de alerta.

¿Por qué este link es peligroso?

Especialistas en ciberseguridad han advertido que este tipo de mensajes buscan robar información sensible, como:

  • Datos de inicio de sesión

  • Números de tarjeta

  • Información personal

  • Códigos de verificación enviados por SMS

¿Cómo identificar un mensaje falso de Liverpool?

Algunas señales clave para detectar este tipo de fraude son:

  • Usa dominios con letras alteradas o repetidas

  • Genera urgencia con frases como “vence hoy” o “última oportunidad”

  • Solicita ingresar datos personales fuera de la app o sitio oficial

Liverpool no solicita información confidencial por SMS ni envía links externos para canjear puntos sin que el usuario haya iniciado sesión directamente desde sus plataformas oficiales.

No caigas en esta estafa. / iStock
No caigas en esta estafa. / iStock

¿Qué hacer si recibes un mensaje similar?

  • No hagas clic en el enlace

  • No ingreses datos personales

  • Accede solo desde la app oficial o sitio web verificado

  • En caso de duda, contacta directamente a atención a clientes de Liverpool

TE PUEDE INTERESAR

José “Pepe” Madero cuestiona conciertos de Bad Bunny: “Eso no es un concierto”

Contra | 16/01/2026

José “Pepe” Madero cuestiona conciertos de Bad Bunny: “Eso no es un concierto”
¿Murió Yeison Jiménez antes del accidente aéreo? Nueva versión da giro inesperado a la historia

Contra | 16/01/2026

¿Murió Yeison Jiménez antes del accidente aéreo? Nueva versión da giro inesperado a la historia
“Eres para mí”… en vivo: Julieta Venegas confirma fechas en México

Contra | 16/01/2026

“Eres para mí”… en vivo: Julieta Venegas confirma fechas en México
Te recomendamos
José “Pepe” Madero cuestiona conciertos de Bad Bunny: “Eso no es un concierto”
Seguridad

LO ÚLTIMO