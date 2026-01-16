¿Liverpool te escribió por SMS? Ojo con este link falso

Mensajes de texto que aparentan ser enviados por Liverpool comenzaron a circular entre usuarios en México, alertando sobre supuestos puntos a punto de vencer y redirigiendo a un enlace externo. Sin embargo, el link no pertenece a los canales oficiales de la tienda departamental y forma parte de un intento de fraude digital.
¿Cómo es el mensaje falso que suplanta a Liverpool?
El mensaje llega vía SMS, identificado con el nombre “Liverpool”, e incluye un texto que genera urgencia para que el usuario actúe de inmediato. En el contenido se lee:
“Liverpool te informa: Tus 12,886 puntos vencen en 1 día. Canjéalos ahora por tus productos favoritos”.
El mensaje incluye un enlace con un dominio no oficial y a simple vista, la URL intenta imitar el nombre de la marca, pero no corresponde al sitio oficial de Liverpool, lo que representa una señal clara de alerta.
¿Por qué este link es peligroso?
Especialistas en ciberseguridad han advertido que este tipo de mensajes buscan robar información sensible, como:
Datos de inicio de sesión
Números de tarjeta
Información personal
Códigos de verificación enviados por SMS
¿Cómo identificar un mensaje falso de Liverpool?
Algunas señales clave para detectar este tipo de fraude son:
Usa dominios con letras alteradas o repetidas
Genera urgencia con frases como “vence hoy” o “última oportunidad”
Solicita ingresar datos personales fuera de la app o sitio oficial
Liverpool no solicita información confidencial por SMS ni envía links externos para canjear puntos sin que el usuario haya iniciado sesión directamente desde sus plataformas oficiales.
¿Qué hacer si recibes un mensaje similar?
No hagas clic en el enlace
No ingreses datos personales
Accede solo desde la app oficial o sitio web verificado
En caso de duda, contacta directamente a atención a clientes de Liverpool
Los de @liverpoolmexico deberían tener cuidado con sus sistemas, porque desde el número “oficial” de códigos andan mandando mensajes con URL falsas. pic.twitter.com/bGoHrnUlXh
— さるちゃん ~♪♪ (@Saruchango) January 16, 2026