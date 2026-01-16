Comisión Disciplinaria retira tarjeta roja a Ramón Juárez

Buenas noticias en Coapa después de semanas para el olvido. América tuvo un comienzo turbulento en el Clausura 2026, pues solamente han logrado sumar un punto y, en la derrota ante Atlético San Luis, perdieron al defensor Ramón Juárez, quien fue expulsado por una falta sobre Juan Manuel Sanabria.

Aunque en un principio la directiva azulcrema no iba a apelar la decisión, terminó por hacerlo y la Comisión Disciplinaria falló en favor de las Águilas. Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el central podrá estar disponible para el próximo encuentro.

Ramón Juárez | IMAGO7

América y su mala racha

La mala racha del América no es reciente, pues desde la Final ante Toluca en el Clausura 2025, el equipo de Coapa no volvió a ser el mismo. Tras esa derrota ante los Diablos Rojos, el cuadro azulcrema también perdió la oportunidad de ir al Mundial de Clubes 2025 y el Campeón de Campeones, de nueva cuenta ante los escarlatas.

Ya en el semestre pasado, América tuvo muchos altibajos en todo el Apertura 2025. André Jardine no logró encontrar al equipo demoledor de los primeros torneos y terminó por caer en los Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey.

Derrota ante Atlético San Luis | IMAGO7

¿Qué sigue para América en el Clausura 2026?

Después de la derrota ante los potosinos, las alarmas se encendieron en Coapa. El conjunto de las Águilas ahora enfrentará en la Jornada 3 al Pachuca, en busca de recomponer el paso y buscar los primeros puestos.

Además de su compromiso ante los Tuzos, la presión comenzó a hacer de las suyas en André Jardine, pues el estratega brasileño dejó de ser del agrado de un amplio sector de la afición. Sin embargo, al interior del club existió un respaldo para el entrenador, tanto de la directiva como de los jugadores.

"Independientemente de lo que se puede llegar a escuchar, de lo que se habla y lo que nos tocó vivir el año pasado, el grupo está muy fuerte porque estamos ansiosos con el regreso de Henry, de Zendejas, de todos estos jugadores que son importantes para nosotros. Cuando somos un equipo completo somos muy difíciles de vencer en nuestra cancha y afuera. Mientras nosotros estemos fuertes, no hay nada que entre. Queremos a André, tiene el respaldo de la directiva, de los jugadores, así lo sentimos todos y es por lo que vamos a pelear este torneo", comentó Israel Reyes, defensor del América.

Con respaldo | IMAGO7