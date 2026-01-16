Quiénes participan en ‘¿Apostarías por mí?’, el nuevo reality 24/7 de Televisa

TelevisaUnivision presentó oficialmente a las parejas participantes de ¿Apostarías por mí?, su nuevo reality show que se transmitirá las 24 horas, los siete días de la semana, combinando convivencia, retos y decisiones en tiempo real. El programa se estrena el domingo 18 de enero de 2026 en México y otras regiones.

Las Estrellas

¿Qué es ‘¿Apostarías por mí?’ y cómo funciona?

¿Apostarías por mí? es un reality show 24/7 que reúne a 12 parejas de celebridades, las cuales conviven en una villa aislada en Brasil mientras enfrentan pruebas que ponen a prueba el conocimiento mutuo, la confianza, la resistencia emocional y la comunicación. Las transmisiones se realizan en vivo por múltiples plataformas, incluida ViX, con contenido continuo sin censura donde el público puede seguir cada momento de la competencia.

El formato cuenta además con galas en televisión abierta, programas de análisis y votaciones para salvar a las parejas favoritas.

Parejas confirmadas para la primera temporada

Estas son las 12 parejas participantes que competirán en ¿Apostarías por mí? desde el inicio de su temporada:

Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar – Locutor de radio y su pareja, con amplia trayectoria mediática.

Adrián Di Monte y Nuja Amar – Actor y su pareja, quién es actualmente su manager.

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo – Influencers y figuras públicas con presencia en redes sociales y medios.

Franco Tradardi y Breh Badassifier – Pareja con experiencia en modelaje, deporte y contenido digital.

René Strickler y Rubí Cardozo – Actor y coach de nutrición que compiten como dupla consolidada.

Jim Velásquez y Alina Lozano – Creador de contenido y actriz con trayectoria en televisión.

David Leal y Gigi Ojeda – Influencer y músico que combinan deportes, entretenimiento y redes.

José Medina y Tiby Camacho – Creadores de contenido enfocados en estilo de vida y humor.

@apostariaspormi

Lorenzo Méndez y Claudia Galván – Cantante y empresaria que compartirán su dinámica de pareja ante las cámaras.

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz – Actor y empresaria con experiencia en realities y entretenimiento.

@apostariaspormi

Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’ – Influencers que buscan consolidar su relación bajo presión.

Mario y Brenda Bezares – Pareja mediática con más de 35 años de matrimonio, recientemente confirmada como la última dupla del elenco.

@apostariaspormi

¿Dónde y cuándo ver el reality?

El estreno de ¿Apostarías por mí? está programado para el domingo 18 de enero de 2026, con transmisión en México por Las Estrellas a las 21:00 horas (tiempo del Centro) y con acceso continuo en ViX, donde el público podrá seguir la convivencia de todas las parejas las 24 horas del día.

Además, en Estados Unidos se podrá ver por Univision y UNIMÁS, consolidando una estrategia multiplataforma para la audiencia hispanohablante