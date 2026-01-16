Zinedine Zidane revela clave para tener éxito en el Real Madrid: "estar a disposición de los jugadores"

La reciente salida de Xabi Alonso del Real Madrid y el posterior nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador generaron diversas interrogantes en el entorno merengue. Entre ellas, una de las más recurrentes es qué se necesita realmente para triunfar en el banquillo del Real Madrid, uno de los cargos más exigentes del futbol mundial.

Ante este escenario, Zinedine Zidane, leyenda del club y uno de los técnicos más exitosos en la historia de la institución, compartió su visión sobre la fórmula del éxito en la Casa Blanca, basada en su experiencia al frente del equipo.

El estratega francés ofreció sus declaraciones en una entrevista para Tuttomercato, donde destacó que la relación con los futbolistas es el pilar fundamental para sostener un proyecto ganador en Valdebebas.

La salida de Alonso | AP

La clave de Zidane para triunfar en el Real Madrid

"En el Real Madrid, estábamos completamente a disposición de los jugadores. Para mí, este es precisamente el elemento que crea un equipo fuerte: estar ahí para el jugador. Si no entiendes este aspecto, no puedes durar", señaló Zidane, dejando claro que la cercanía con el vestuario es determinante.

El exmediocampista también enfatizó la importancia de la aceptación dentro del grupo. "Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien", explicó, subrayando que el liderazgo va más allá de la táctica y los sistemas de juego.

Zinedine Zidane | AP

Confianza, el motor del éxito merengue

Zidane recordó que, durante su etapa como entrenador, el equipo atravesaba momentos complicados, por lo que devolver la confianza fue clave. "Les inculcamos mucha confianza a los jugadores. Habían pasado por una mala racha y necesitaban recuperar la confianza, la forma física, todo", comentó.

Finalmente, el francés aseguró que crear un entorno competitivo y positivo fue determinante para los logros obtenidos. "Creamos un marco para que pudieran recuperarlo todo. Cuando un jugador es competitivo, está contento de entrenar y salir a jugar, seguro que gana las tres Champions", concluyó Zidane, dejando una clara lección para el nuevo ciclo del Real Madrid.

Zinedine Zidane | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.