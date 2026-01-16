Tigres vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Apenas en el inicio del Clausura 2026, se llevará a cabo la reedición del partido que definió al actual campeón del futbol mexicano; Tigres y Toluca se vuelven a ver las caras en el marco de la tercera jornada del actual certamen, será un partido que reviva la Final del Apertura 2025.

Los Diablos vienen de recibir una muy mala noticia por la baja de Alexis Vega, quien no podrá jugar al menos por los siguientes dos meses después de su cirugía con miras a poder recuperarse de cara a la Copa de Mundo; los universitarios quieren tomar revancha después de haber perdido la oportunidad de ganar su novena estrella.

Tigres recibirá al bicampeón | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la Fecha 3?

Tigres tendrá su segundo partido consecutivo como local ya que en la Jornada 2, los dirigidos por Guido Pizarro recibieron a Pumas, perdiendo por primera vez en 12 años en su estadio en contra del cuadro de la UNAM con gol único de Robert Morales, quien casualmente es exjugador del próximo rival de los felinos.

Con la derrota y previamente la victoria en contra de Atlético San Luis en la primera fecha, los Tigres se ubican en la décima posición, así que la victoria es obligada antes del descanso de cara al par de partidos que tendrá la Selección Mexicana; el equipo regio buscará también anotar su primer gol en el año dentro del 'Volcán'.

Derrota dolorosa en casa | MexSport

Toluca, por su parte, llega como uno de los dos equipos que ha ganado sus dos partidos en el inicio del campeonato junto a las Chivas; ambos tienen seis puntos, pero la diferencia goleadora le corresponde a los escarlatas. En su último partido, los Diablos perdían ante Santos Laguna, pero terminaron dándole la vuelta al partido y ganando 3-1 en su estadio.

Como visitantes, así abrieron la temporada ganándole 0-1 a Rayados en el 'Gigante de Acero' con gol único de Helinho quien cabe aclarar, de momento, con dos goles, es el líder de goleo junto a tres jugadores más, incluido Marcelo Flores del rival en turno.

Toluca regresa al lugar de la Final de Ida en el Ap2025 | MexSport

¿Dónde ver el duelo de Tigres ante el bicampeón?