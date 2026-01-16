Alerta aérea de EE. UU. por actividad militar: ¿qué pasa en el espacio aéreo sobre México?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de seguridad aérea para pilotos y aerolíneas que operan vuelos sobre México, Centroamérica y zonas del Pacífico oriental, debido a la advertencia de “actividades militares” no especificadas que podrían representar riesgos operacionales. La medida estará vigente por 60 días desde el 16 de enero de 2026.

¿Qué significa la alerta de la FAA?

La FAA difundió varios avisos oficiales conocidos como NOTAM (Notice to Air Missions) en los que advierte sobre “situa­ciones potencialmente peligrosas” en amplias áreas del espacio aéreo regional. Estos riesgos podrían incluir operaciones militares no notificadas y posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite (GNSS), lo cual puede afectar la seguridad de vuelos comerciales y privados.

Los avisos de la autoridad aeronáutica recomiendan que las aerolíneas y pilotos extremen precauciones, especialmente en vuelos sobre el océano Pacífico cercano al occidente de México y partes de Centroamérica, además de otras regiones de América Latina incluidas en la alerta.

¿Qué zonas están bajo advertencia?

Las regiones incluidas en la alerta abarcan amplias áreas del continente y del océano adyacente. Entre ellas destacan:

El espacio aéreo de México , especialmente sobre el Pacífico y el Golfo de California .

Sectores de Centroamérica y el istmo centroamericano.

Partes de Colombia y Ecuador, así como rutas en las zonas oceánicas del Pacífico oriental.

Las advertencias aplican a vuelos a todas las altitudes, incluyendo despegues, cruceros y aterrizajes, y buscan garantizar que las tripulaciones estén informadas de condiciones que podrían afectar la seguridad de sus operaciones.

¿Qué riesgos menciona la FAA?

Según el aviso, los posibles riesgos señalados incluyen:

Actividades militares que no han sido detalladas pero que podrían implicar maniobras no habituales.

Interferencias en sistemas GNSS , que pueden perturbar la navegación por satélite en aeronaves modernas.

Riesgos tanto para vuelos comerciales como para generales, en cualquier fase del vuelo.

La alerta no especifica si estas operaciones tienen relación con acciones de un país o fuerza específica ni detalla su origen; simplemente busca garantizar que los operadores aéreos tengan información para planificar rutas con seguridad.

Contexto regional y posibles causas

La alerta se produce en un momento en que ha habido mayor actividad militar estadounidense en zonas del Caribe y Pacífico oriental, incluida una operación naval contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que ha generado tensiones diplomáticas y atención internacional.

Aunque el aviso de la FAA no menciona directamente estos contextos políticos, organismos de aviación acompañan estas advertencias con recomendaciones para reportar cualquier incidente al centro de operaciones correspondiente y tomar medidas preventivas.

Aunque la FAA no especifica públicamente qué fuerzas o gobiernos podrían estar detrás de las “actividades militares” mencionadas, la alerta se da en un contexto global de movilidad de fuerzas armadas y ejercicios militares en diversas regiones. Las autoridades aeronáuticas utilizan estos avisos como mecanismos preventivos para asegurar que las operaciones civiles no se vean comprometidas por acciones no reportadas.