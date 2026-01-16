Tenencia vehicular 2026 en México: requisitos para no pagar y fecha límite

Cada inicio de año, uno de los pagos que muchos automovilistas buscan cubrir lo antes posible en México es la tenencia vehicular, la cual, en los estados donde aún existe, puede contar con un subsidio del 100%, siempre y cuando se pague antes de cierta fecha y se cumplan determinados requisitos.

Para 2026, las autoridades actualizaron el valor máximo del vehículo que puede acceder al subsidio del 100% de la tenencia, aumentando el tope de $250,000 pesos con IVA incluido a $638,000 pesos con IVA incluido.

En México, hay algunos vehículos que puede obtener el 100% de tenencia vehicular/Pixabay

¿En qué estados se paga actualmente la tenencia?

Actualmente, la tenencia vehicular se paga en 15 estados de México, aunque en algunos casos se otorga subsidio del 100% si se cumplen ciertos requisitos, como ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estados donde sí se paga tenencia

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Ciudad de México (con subsidio si se paga el refrendo a tiempo y el vehículo vale menos de $250,000 MXN )

(con subsidio si se paga el refrendo a tiempo y el vehículo vale menos de ) Colima

Chiapas (en la práctica se cobra solo refrendo vehicular)

(en la práctica se cobra solo refrendo vehicular) Durango

Estado de México (con subsidio del 100% si se cumplen ciertos criterios)

(con subsidio del 100% si se cumplen ciertos criterios) Guerrero (para vehículos con valor superior a $200,000 MXN )

(para vehículos con valor superior a ) Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Tlaxcala

Yucatán

Hay unos estados en donde la tenencia vehicular ha sido descartada desde hace años/Pixabay

Estados donde la tenencia fue eliminada

En los 17 estados restantes, la tenencia fue eliminada desde 2012 y su aplicación queda a criterio de cada gobierno estatal.

Estados sin tenencia

Baja California Sur

Chihuahua

Colima (puede aplicar a vehículos de cierto valor)

(puede aplicar a vehículos de cierto valor) Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Puebla (se paga control vehicular en su lugar)

(se paga control vehicular en su lugar) Sinaloa

Sonora

Tabasco (aplica descuentos o subsidios)

(aplica descuentos o subsidios) Tamaulipas (subsidio del 100% si se está al corriente)

(subsidio del 100% si se está al corriente) Yucatán (exención para vehículos de cierto valor)

(exención para vehículos de cierto valor) Zacatecas

La tenencia es un impuesto por tener vehículo que se estableció desde 1968/Pixabay

¿De qué depende el costo de la tenencia?

El monto a pagar por la tenencia vehicular se calcula a partir de diversos factores, entre ellos:

Valor de factura

Año modelo

Marca

Versión

Antigüedad del vehículo

Por esta razón, la cifra no es la misma para todos los automovilistas.

Fecha límite para obtener el subsidio del 100%

Para alcanzar el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, es indispensable pagar el refrendo vehicular a más tardar el 31 de marzo.

El costo del refrendo varía según cada entidad; por ejemplo, en la Ciudad de México, el refrendo para 2026 fue fijado en $760 pesos.

En CDMX, es necesario pagar el refrendo vehicular para librar la tenencia/Pixabay

Requisitos para no pagar tenencia vehicular en 2026

Para obtener el subsidio y no pagar tenencia en México durante 2026, es necesario cumplir con los siguientes puntos: