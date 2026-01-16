Tenencia vehicular 2026 en México: requisitos para no pagar y fecha límite

Cada inicio de año, uno de los pagos que muchos automovilistas buscan cubrir lo antes posible en México es la tenencia vehicular, la cual, en los estados donde aún existe, puede contar con un subsidio del 100%, siempre y cuando se pague antes de cierta fecha y se cumplan determinados requisitos.
Para 2026, las autoridades actualizaron el valor máximo del vehículo que puede acceder al subsidio del 100% de la tenencia, aumentando el tope de $250,000 pesos con IVA incluido a $638,000 pesos con IVA incluido.
¿En qué estados se paga actualmente la tenencia?
Actualmente, la tenencia vehicular se paga en 15 estados de México, aunque en algunos casos se otorga subsidio del 100% si se cumplen ciertos requisitos, como ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México.
Estados donde sí se paga tenencia
- Aguascalientes
- Baja California
- Campeche
- Ciudad de México (con subsidio si se paga el refrendo a tiempo y el vehículo vale menos de $250,000 MXN)
- Colima
- Chiapas (en la práctica se cobra solo refrendo vehicular)
- Durango
- Estado de México (con subsidio del 100% si se cumplen ciertos criterios)
- Guerrero (para vehículos con valor superior a $200,000 MXN)
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- Sinaloa
- Tabasco
- Tlaxcala
- Yucatán
Estados donde la tenencia fue eliminada
En los 17 estados restantes, la tenencia fue eliminada desde 2012 y su aplicación queda a criterio de cada gobierno estatal.
Estados sin tenencia
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Colima (puede aplicar a vehículos de cierto valor)
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Puebla (se paga control vehicular en su lugar)
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco (aplica descuentos o subsidios)
- Tamaulipas (subsidio del 100% si se está al corriente)
- Yucatán (exención para vehículos de cierto valor)
- Zacatecas
¿De qué depende el costo de la tenencia?
El monto a pagar por la tenencia vehicular se calcula a partir de diversos factores, entre ellos:
- Valor de factura
- Año modelo
- Marca
- Versión
- Antigüedad del vehículo
Por esta razón, la cifra no es la misma para todos los automovilistas.
Fecha límite para obtener el subsidio del 100%
Para alcanzar el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, es indispensable pagar el refrendo vehicular a más tardar el 31 de marzo.
El costo del refrendo varía según cada entidad; por ejemplo, en la Ciudad de México, el refrendo para 2026 fue fijado en $760 pesos.
Requisitos para no pagar tenencia vehicular en 2026
Para obtener el subsidio y no pagar tenencia en México durante 2026, es necesario cumplir con los siguientes puntos:
- Pagar el refrendo vehicular 2026 antes del 31 de marzo
- No tener adeudos de tenencias de años anteriores
- Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar su renovación
- Que el valor del auto no supere los $638,000 pesos con IVA incluido
- Ser persona física o persona moral sin fines de lucro.