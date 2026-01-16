Histórico equipo mexicano anuncia veto de grupos de animación por una jornada

El Club Deportivo Irapuato fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras los hechos registrados recientemente, tanto en el partido de Ida de la Final del Apertura 2025 ante Tampico Madero, como en un encuentro amistoso ante Chivas, disputado a finales del mismo año. La determinación fue tomada por la Comisión Disciplinaria, luego de analizar diversos antecedentes.

A través de un comunicado oficial, el conjunto fresero informó que la resolución también consideró incidentes ocurridos durante la Jornada 3 y los Cuartos de Final, los cuales influyeron en la decisión final del organismo rector del futbol mexicano.

La sanción impuesta al Club Irapuato contempla medidas tanto deportivas como económicas, con el objetivo de prevenir futuras conductas inapropiadas dentro de los estadios y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Irapuato | MEXSPORT

¿Cuál fue la sanción para el Club Irapuato?

De acuerdo con el comunicado, la Comisión Disciplinaria determinó el veto de ingreso a los grupos de animación local para el primer partido oficial que el Club Irapuato dispute como local en el Torneo Clausura 2026. Esta medida busca reducir riesgos y evitar la reincidencia de actos que atenten contra el orden.

Además del veto a los grupos de animación, el club deberá cumplir con la sanción económica correspondiente, cuyo monto no fue detallado públicamente. La FMF reiteró que este tipo de castigos forman parte del reglamento disciplinario vigente.

Irapuato | IMAGO7

Llamado al apoyo positivo en el estadio

En el mismo comunicado, el Club Irapuato hizo un llamado a su afición en general para acudir al estadio con aliento positivo, destacando que el apoyo respetuoso siempre será bienvenido en casa. El mensaje busca reforzar una cultura de convivencia sana durante los partidos.

Asimismo, el club subrayó que la violencia y las conductas inapropiadas no tienen lugar en su estadio, dejando clara su postura de cero tolerancia ante este tipo de comportamientos.

El Club Irapuato cerró el comunicado reafirmando su compromiso con el futbol, la seguridad y el respeto, con la intención de que los encuentros se vivan como una auténtica fiesta deportiva, tal como ocurrió en la intensa final ante Tampico Madero, pero sin incidentes que manchen el espectáculo.

Irapuato | IMAGO7

