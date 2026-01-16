¿Murió Yeison Jiménez antes del accidente aéreo? Nueva versión da giro inesperado a la historia

El caso de Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió el pasado 10 de enero, podría dar un giro inesperado, ya que a unos días del mortal accidente aéreo ocurrido cuando viajaba rumbo a Medellín, surgió una nueva hipótesis sobre su muerte, revelada por su hija menor.

El accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

De acuerdo con reportes oficiales, Yeison Jiménez, de 34 años de edad, sufrió un accidente aéreo el pasado fin de semana en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

La aeronave en donde viajaba Yeison se desplomó camino a Medellín/IG: @yeison_jimenez

El cantante se dirigía a la ciudad de Medellín, donde tenía programado un concierto, cuando la aeronave en la que viajaba se desplomó minutos después del despegue.

Las hipótesis iniciales del accidente

Tras la pérdida de control por parte del piloto, el avión cayó y, debido al impacto contra tierra firme, Yeison Jiménez y las otras cinco personas a bordo murieron al instante.

Las primeras hipótesis sobre el accidente apuntaron a fallas mecánicas, factores climáticos o una posible mala maniobra de la tripulación como causas del siniestro.

El artista y los otros cinco tripulantes del avión murieron casi al instante/IG: @yeison_jimenez

La nueva versión: un paro cardíaco antes del impacto

Sin embargo, esta versión podría quedar en entredicho. De acuerdo con Ciro Quiñónez, cantante y amigo cercano del fallecido, Yeison Jiménez habría muerto por una causa distinta al accidente aéreo.

En una entrevista reciente con el programa Día a Día, de la cadena colombiana Caracol Televisión, Quiñónez relató que durante el funeral habló con la hija menor del cantante, quien le reveló una versión distinta sobre lo ocurrido.

La noticia de la muerte de Yeison Jiménez dejó impactado al mundo de la música en Latinoamérica/IG: @yeison_jimenez

El testimonio de la hija de Yeison Jiménez

“Taliana es única, ella tendrá 7 u 8 años. Cuando yo llegué a verla, pues yo sé que es la adoración de Yeison y a mí se me partió el corazón. Ella me dijo: ‘No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo, y él no sufrió y él no quiere que lloremos’. Ahí yo me derrumbé.

“Yo veía una niña tan fuerte, siento que mi Dios está obrando en una paz y fortaleza increíbles con Taliana”, declaró Ciro Quiñónez, entre lágrimas.

Reacciones ante sus declaraciones

Las palabras de Ciro se convirtieron rápidamente en tema de conversación, ya que mientras algunos tomaron su testimonio con seriedad, otros consideran que podría tratarse de la manera en que la familia explicó la muerte de Yeison Jiménez a su hija, para ayudarla a sobrellevar la pérdida.

La hija menor de Yeison sorprendió al asegurar que el cantante murió por un paro cardiaco/IG: @yeison_jimenez

La conversación con la viuda de Yeison Jiménez

Por otro lado, Ciro Quiñónez también compartió una experiencia personal tras conversar con Sonia Restrepo, viuda del cantante, quien aseguró que Yeison le ha hablado después de su muerte.

“A mí también me impactó. Me subió al segundo piso de su casa a hablar de que Yeison le había hablado. Me dijo que, por favor, no me dejara llevar nunca por la fama ni por el ego, que tuviera los pies en la tierra, que nunca me quería ver ostentoso, que cuidara mi cuerpo, que me quería mucho y que, por favor, oráramos demasiado por él.

“Ella es una mujer muy espiritual; como me habló fue algo único”, agregó Ciro.