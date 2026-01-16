Molotov quiere ver golazos con “Viva México”: así suena su nueva rola para el Mundial 2026

A unos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, Molotov decidió meterle un golazo a la escena musical con su nuevo sencillo “Viva México”, una rola que mezcla futbol, rap, orgullo nacional, rock y una buena dosis de actitud.

Después de varios años sin lanzar una canción mundialista (la última fue en 2010), la banda regresa con este himno no oficial, que busca acompañar a la afición mexicana en cada gol, cada lágrima y —por qué no— en la ansiada llegada al quinto partido. Porque sí, otra vez hay esperanza.

Molotov lanza 'Viva México', el nuevo himno del Mundial 2026 / Cortesía Molotov

El tridente ofensivo: Molotov, Mc Davo y Emjay

En esta ocasión, Molotov no juega solo. Se armaron un auténtico ‘dream team’ al sumar al rapero regio Mc Davo y a la cantante Emjay, representante del talento jalisciense. Juntos entregan una fusión de rock, rap y pop que suena fuerte, auténtico y —como debe ser— bien mexicano.

La canción no solo es pegajosa, sino que trae barras que le pegan al corazón del pambolero, como: "Ando motivado y no precisamente es viernes..." "Si llegamos al quinto partido, fenomenal... Ya todos sabemos que aquello no era penal”.

La banda regresa a las canchas con otra canción dedicada al futbol / FB: @molotovoficial

Y por supuesto, el coro está listo para gritarse en cada estadio y cada sala de estar: "¡Viva! Que hoy todo México se motiva. Esto es una fiesta y quiero las manos arriba…"

El mensaje: orgullo y unidad

“Viva México” también es un llamado a la unión: “No importa quién gane, aquí la gente se abraza”, canta Mc Davo. La canción, llena de referencias futboleras, culturales y sociales, le mete toda la pasión al evento que moverá al país entero.

La cantante Emjay le da un toque más fresco a la rola / IG: @emjayy444

Molotov vuelve a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más importantes del continente, ahora usando la música como puente entre generaciones y como motivación para que, esta vez sí, la Selección dé el brinco histórico.

"Esta es mi cancha, mi camisa, es mi pasión…" ¡Y qué pasión!

Mc Davo sacó las barra y potentes rimas para calentar el ambiente mundialista / FB: @mcdavoo

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN 👇🏻