Molotov quiere ver golazos con “Viva México”: así suena su nueva rola para el Mundial 2026

Los molochos calientan el ambiente futbolero con un himno que podría retumbar en todos los estadios

En la canción participan la cantante Emjay y el rapero MC Davo.
En la canción participan la cantante Emjay y el rapero MC Davo. | Cortesía Molotov
Jorge Reyes Padrón
16 de Enero de 2026

A unos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, Molotov decidió meterle un golazo a la escena musical con su nuevo sencillo “Viva México”, una rola que mezcla futbol, rap, orgullo nacional, rock y una buena dosis de actitud.

Después de varios años sin lanzar una canción mundialista (la última fue en 2010), la banda regresa con este himno no oficial, que busca acompañar a la afición mexicana en cada gol, cada lágrima y —por qué no— en la ansiada llegada al quinto partido. Porque sí, otra vez hay esperanza.

Molotov lanza 'Viva México', el nuevo himno del Mundial 2026 / Cortesía Molotov
Molotov lanza 'Viva México', el nuevo himno del Mundial 2026 / Cortesía Molotov

El tridente ofensivo: Molotov, Mc Davo y Emjay

En esta ocasión, Molotov no juega solo. Se armaron un auténtico ‘dream team’ al sumar al rapero regio Mc Davo y a la cantante Emjay, representante del talento jalisciense. Juntos entregan una fusión de rock, rap y pop que suena fuerte, auténtico y —como debe ser— bien mexicano.

La canción no solo es pegajosa, sino que trae barras que le pegan al corazón del pambolero, como: "Ando motivado y no precisamente es viernes..." "Si llegamos al quinto partido, fenomenal... Ya todos sabemos que aquello no era penal”.

La banda regresa a las canchas con otra canción dedicada al futbol / FB: @molotovoficial
La banda regresa a las canchas con otra canción dedicada al futbol / FB: @molotovoficial

Y por supuesto, el coro está listo para gritarse en cada estadio y cada sala de estar: "¡Viva! Que hoy todo México se motiva. Esto es una fiesta y quiero las manos arriba…"

El mensaje: orgullo y unidad

“Viva México” también es un llamado a la unión: “No importa quién gane, aquí la gente se abraza”, canta Mc Davo. La canción, llena de referencias futboleras, culturales y sociales, le mete toda la pasión al evento que moverá al país entero.

La cantante Emjay le da un toque más fresco a la rola / IG: @emjayy444
La cantante Emjay le da un toque más fresco a la rola / IG: @emjayy444

Molotov vuelve a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más importantes del continente, ahora usando la música como puente entre generaciones y como motivación para que, esta vez sí, la Selección dé el brinco histórico.

"Esta es mi cancha, mi camisa, es mi pasión…" ¡Y qué pasión!

Mc Davo sacó las barra y potentes rimas para calentar el ambiente mundialista / FB: @mcdavoo
Mc Davo sacó las barra y potentes rimas para calentar el ambiente mundialista / FB: @mcdavoo

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN 👇🏻

TE PUEDE INTERESAR

¿Papa León XIV de visita en México? Esto es lo que se sabe

Contra | 16/01/2026

¿Papa León XIV de visita en México? Esto es lo que se sabe
Secretaría de Cultura CDMX se disculpa por polémico mensaje tras tragedia en AXE Ceremonia

Contra | 16/01/2026

Secretaría de Cultura CDMX se disculpa por polémico mensaje tras tragedia en AXE Ceremonia
'Orange County' es el track incluido en el álbum 'The Mountain'.

Contra | 16/01/2026

Bizarrap colabora con Gorillaz: escucha AQUÍ la canción más experimental
Te recomendamos
Blue Monday 2026: ¿Cuándo es y por qué es el día más triste del año?
Música
Copa del Mundo
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO