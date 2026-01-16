¿Papa León XIV de visita en México? Esto es lo que se sabe

La posible visita del Papa León XIV a México este 2026 ha comenzado a generar expectativa entre fieles y autoridades, luego de que se confirmara el interés del pontífice por viajar al país. Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del Vaticano, las gestiones diplomáticas y eclesiásticas ya están en marcha, lo que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo viaje papal al territorio mexicano.

Fieles y autoridades esperan la posible visita del Papa León XIV a México en 2026. / AP

¿Cuándo podría venir el Papa León XIV a México?

Desde finales de 2025 y en estas primeras semanas de 2026, autoridades mexicanas han retomado gestiones para que el Papa León XIV —el líder de la Iglesia Católica— visite México este año. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está en contacto con el Vaticano para definir detalles, aunque aún no existe una confirmación formal de fechas oficiales.

El Papa León XIV ha expresado interés de viajar al santuario de la Basílica de Guadalupe. / AP

Hasta ahora, diversos informes no oficiales mencionan septiembre de 2026 como posible mes para este viaje, así como la intención de incluir la Ciudad de México y otros destinos en el recorrido, aunque esto aún no ha sido confirmado por la Santa Sede.

Las gestiones entre el gobierno mexicano y el Vaticano continúan sin una fecha oficial confirmada. / AP

¿Por qué sería significativa esta visita en México?

La posible visita de León XIV, tendría una especial relevancia para millones de católicos mexicanos, considerando que aproximadamente 78% de la población profesa la fe católica según datos del INEGI.

Además, tanto autoridades civiles como eclesiásticas ven en el viaje una oportunidad para fortalecer lazos culturales y espirituales, así como para subrayar temas de interés común como la pacificación, la migración y la justicia social, valores que han surgido como puntos de coincidencia entre el pontífice y el gobierno mexicano.