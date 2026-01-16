Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Manchester City? EN VIVO

La Premier League continúa su curso en la segunda vuelta de la temporada 25/26, trayendo consigo grandes juegos para la Jornada 21 y sin duda uno de los que más llama la atención es el duelo entre el Manchester United ante el Manchester City, el Derbi de Mánchester desde el Old Trafford.

Manchester City | AP

¿Cómo llega el United?

Los Red Devils se enfrentan a su histórico rival de ciudad. El conjunto dirigido ahora por Michael Carrick, necesita salir de la parte media de la tabla y escalar hasta puestos de Europa, además de dejar atrás la racha de dos victorias y tres empates consecutivos en los últimos cinco duelos.

El equipo del United llega de un empate a dos goles ante el Burnley, además de sufrir un duro descalabro en la FA Cup ante el Brighton, esto después de ser eliminado en la tercera ronda de la competencia copera.

Manchester United | AP

¿Cómo llega el City?

En contraste a su rival directo, el equipo de los ciudadanos llega nuevamente como uno de los candidatos a levantar la Premier junto con el Arsenal. Actualmente los Sky Blues se encuentran en la segunda posición de la tabla, con una racha de dos victorias y tres empates de manera consecutiva al igual que el United.

Al igual que si el rival, el City consumó un empate en la jornada anterior, curiosamente ante el rival que eliminó al Manchester United, el Brighton. En cuanto a juegos de copa, el City suma dos victorias; en la FA Cup ante el Exeter City y en la Copa de Liga con el Newcastle.

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

El histórico duelo entre ambas franquicias tiene un historial de duelos directos en liga, copa, Champions, etc. A lo largo de los años, el panorama ha cambiado inclinándose hacia los Sky Blues, pues en los últimos cinco enfrentamientos, el City suma tres victorias, un empate y solo un triunfo para el United.

La última vez que los dos mejores equipos de Mánchester compartieron el rectángulo de juego fue en la Jornada 4 de la actual temporada. El Derbi terminó con un marcador de 3-0 para los locales en el Etihad Stadium.

FA Cup | AP

¿Cuándo y dónde ver el Derbi de Mánchester?

FECHA: Sábado 17 de enero.

Sábado 17 de enero. HORA: 06:30 (hora centro de México).

06:30 (hora centro de México). LUGAR: Old Trafford, Mánchester. Inglaterra.

Old Trafford, Mánchester. Inglaterra. TRANSMISIÓN: FOX ONE.