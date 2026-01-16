Secretaría de Cultura CDMX se disculpa por polémico mensaje tras tragedia en AXE Ceremonia

Ante las críticas y señalamientos por una desafortunada publicación en redes sociales, que fue tomada como una burla a la memoria de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafos fallecidos durante el Festival AXE Ceremonia 2025, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos.

La dependencia calificó el mensaje como un “irremediable error de redacción”, luego de publicar un texto en el que se leía la frase: “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

Este fue el mensaje de la Secretaría de Cultura que se tomó como una burla/Facebook

La publicación que desató la polémica

Fue el miércoles 14 de enero cuando, desde la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Cultura, se difundió una invitación al taller Fotografía de conciertos, acompañada del siguiente mensaje:

“¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento? Este taller va más allá de apretar el obturador entre luces y multitudes. Aprende a cubrir eventos masivos con intención, creando imágenes que no solo documenten, sino que interpreten y comuniquen un concepto”.

En 2025, dos fotógrafos murieron después de que les cayó una estructura encima/X: @vicarenasradio

Reacciones en redes y señalamientos de burla

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, principalmente entre usuarios y colectivos que consideraron el mensaje insensible, al asociarlo con la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Ambos fotógrafos perdieron la vida en abril de 2025, luego de que una estructura metálica colapsara sobre ellos mientras cubrían el festival AXE Ceremonia.

“No se vale usar la muerte como recurso ‘cool’ de mercadotecnia. No se vale romantizar riesgos que son consecuencia de negligencias, no de ‘escenarios complejos’”, expresaron colectivos en redes sociales, quienes también exigieron “Justicia para Miguel”.

La postura de la familia de Miguel Ángel Rojas

Entre los mensajes más destacados se encuentra el de Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel, quien escribió:

“No podemos permitir que la negligencia se normalice ni que la muerte de quienes trabajaban en conciertos se vuelva un chiste institucional”.

La dependencia admitió su imprudencia y lo calificó como un "error de redacción"/X: @antonioaranda_

Secretaría de Cultura admite error y ofrece disculpa

Ante la polémica, la Secretaría de Cultura de la CDMX emitió un comunicado oficial, en el que reconoció el error y ofreció una disculpa directa a las familias de los fotógrafos fallecidos.

“Entendemos y condenamos la sensible situación que atravesaron los compañeros fotógrafos durante un festival el pasado 2025 en la Ciudad de México. Asimismo, informamos que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de esta Secretaría se comunicó con las familias de Berenice y Miguel Ángel para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas”.

“Un irremediable error de redacción”

En el mismo comunicado, la dependencia aclaró el contexto del mensaje:

“Queremos aclarar que, si bien se trata de un irremediable error de redacción, la frase no fue utilizada con la finalidad de hacer burla a esta situación tan seria y únicamente fue utilizada como una expresión coloquialmente empleada en el país”.

Compromiso con espacios seguros

La Secretaría de Cultura concluyó reiterando su postura:

“Reiteramos nuestro compromiso con el fomento de espacios seguros, tanto para artistas como para periodistas, fotógrafos y personas del medio cultural y artístico”, se lee en la nota informativa emitida por la dependencia capitalina.