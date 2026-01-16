Blue Monday 2026: ¿Cuándo es y por qué es el día más triste del año?

Para este 2026, el llamado “Blue Monday” vuelve a acaparar titulares y publicaciones en redes sociales. Se trata del tercer lunes de enero, una fecha que muchos relacionan con tristeza, desánimo y frustración colectiva. Pero aunque el término suena científico, su origen es bastante cuestionable.

¿Cuándo cae el Blue Monday 2026?

En este año, el Blue Monday se conmemora el lunes 19 de enero, y según la narrativa popular, en ese día convergen varios factores negativos: deudas post-navideñas, clima frío, regreso a la rutina laboral y la percepción de no avanzar en los propósitos de Año Nuevo.

Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esta idea.

Una fórmula sin base: así nació el mito

El concepto nació en 2005, cuando el psicólogo británico Cliff Arnall presentó una supuesta fórmula matemática que identificaba al “día más deprimente del año”. Pero esa fórmula incluía elementos tan subjetivos como el clima, los niveles de motivación y la deuda financiera. Y lo más importante: fue parte de una campaña publicitaria para vender paquetes vacacionales.

Desde entonces, la comunidad científica ha desestimado este cálculo, calificándolo como pseudociencia.

“No hay cuerpo humano que resista sin padecimientos físicos a mediano y largo plazo estas prohibiciones”, sentenció en su momento Rodrigo Cordera, uno de los impulsores de reformas laborales que reconocen la importancia del bienestar físico y mental en el trabajo.

¿Por qué es peligroso hablar de Blue Monday como si fuera real?

Expertos en salud mental advierten que, aunque la idea puede parecer inofensiva, trivializa la depresión real, un padecimiento que no responde a calendarios ni campañas de marketing.

La tristeza no es igual para todos.

Los efectos del invierno varían según el contexto social y económico.

La depresión no se manifiesta “solo en enero”, ni se cura con frases motivacionales.

¿Entonces, enero no deprime?

Enero sí puede ser un mes complicado para muchas personas. Factores como la cuesta de enero, el regreso a la rutina y menos luz solar pueden afectar el estado de ánimo. Pero eso no significa que el Blue Monday sea un diagnóstico válido.

Lo importante es prestar atención a las emociones reales, hablar de salud mental sin estigmas y buscar apoyo cuando sea necesario.

Si te sientes mal, no estás solo

Recuerda que la depresión es real y tiene tratamiento. Aquí algunos recursos disponibles en México: