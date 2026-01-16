Atlético San Luis vs Chivas, de la Jornada 4 del Clausura 2026, cambia de fecha

A mover el calendario. El Atlético San Luis, por medio de sus redes sociales, anunció el cambio de fecha para el partido ante Chivas de la Jornada 4 del Clausura 2026, todo para darle mayor descanso a los jugadores de ambos conjuntos, por lo apretado que ha estado el balompié nacional en las primeras semanas.

El partido, que estaba programado para el domingo 1 de febrero a las 19:00 horas, se terminará por disputar el sábado 31 de enero a las 17:00 horas. Además de dar a conocer el cambio de fecha, el equipo potosino anunció la venta de boletos para el encuentro ante el Rebaño Sagrado, uno de los más atractivos para San Luis Potosí en el Clausura 2026.

¿Por qué se cambió la fecha del Atlético San Luis vs Chivas?

Como se mencionó anteriormente, el partido se cambió para otorgar mayor descanso a ambos equipos de cara a sus próximos compromisos. Después de los encuentros de la Jornada 4, ambas instituciones jugarán el día viernes 6 de febrero, por lo que jugar en domingo solamente significaba tener cuatro días para preparar sus demás encuentros.

Atlético San Luis visitará Aguascalientes en la Jornada 5; mientras que Chivas hará lo propio ante Mazatlán. Ambos equipos ahora contarán con cinco días de descanso, para mejorar su preparación y, en el caso del cuadro rojiblanco, recuperar hombres que estarán con la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados con la Selección Mexicana?

Javier Aguirre dio a conocer su lista de convocados de la Liga MX para los encuentros ante Panamá y Bolivia, en la que destaca una gran cantidad de futbolistas del Rebaño Sagrado. Los elegidos por 'El Vasco' fueron: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González.

Los ocho elegidos estarán con el Tricolor para los encuentros antes mencionados, que se llevarán a cabo los días 22 y 25 de enero del presente año. Después de los compromisos, todos los futbolistas reportarán con sus clubes para volver al Clausura 2026.

Con el cambio de horario, los ocho jugadores de Chivas y Eduardo Águila (único convocado del Atlético San Luis) tendrán un día menos de descanso. Sin embargo, tanto Gabriel Milito como Guillermo Abascal podrán mover sus piezas para encarar sus futuros compromisos.

