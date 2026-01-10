Quién era Yeison Jiménez, el cantautor colombiano que falleció en un accidente aéreo

El cantautor colombiano Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde muy pequeño mostró interés por la música: participó en festivales y concursos de canto desde los 7 años, ganando varios reconocimientos durante su infancia y adolescencia. Fue en su juventud cuando se mudó con su familia a Bogotá, donde trabajó en la central mayorista de Abastos (Corabastos) para financiar sus primeras grabaciones y consolidar su proyecto musical, mientras continuaba escribiendo sus propias canciones.

Trayectoria musical: de Con El Corazón a escenarios internacionales

Jiménez comenzó su carrera profesional con el sencillo “Te Deseo Lo Mejor”, que le abrió las puertas en emisoras regionales. A partir de ahí lanzó su primer álbum, “Con El Corazón – Volumen 1”, y construyó un repertorio de más de 70 canciones propias que se convirtieron en éxitos radiales y digitales en Colombia.

Entre sus temas más populares están “Aventurero”, “Ni Tengo Ni Necesito”, “Por Qué la Envidia”, “Ya No Mi Amor” y “El Desmadre”, que lo llevaron a llenar escenarios en diversas regiones del país y a realizar giras en lugares como Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia entre otros. Su música combinaba el carácter tradicional de la música popular colombiana con una propuesta moderna, permitiéndole trascender fronteras y convertirse en referente del género durante la última década.

Reconocimientos y presencia en televisión

A lo largo de su carrera, Jiménez recibió múltiples nominaciones y premios en eventos como los Premios Nuestra Tierra, así como postulaciones a premios internacionales como Premios Juventud y Premios Lo Nuestro.

Además, amplió su popularidad con su participación como jurado en el programa de televisión Yo Me Llamo, transmitido por Caracol Televisión, donde evaluó a imitadores de otros artistas, acercándose a audiencias más allá de los seguidores habituales de música popular.

Vida personal y familia

Yeison Jiménez estuvo casado con Sonia Restrepo y fue padre de tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. Su familia y su trayectoria personal eran una parte central de su vida, y sus redes sociales a menudo reflejaban momentos significativos tanto en lo profesional como en lo familiar.

Antes de su fallecimiento, tenía planeada una gira nacional de conciertos en 2026, con fechas programadas en varios municipios de Colombia para reencontrarse con su público.

El accidente que acabó con su vida

El 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta registrado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando la aeronave en la que viajaba se estrelló durante un vuelo con destino a Medellín. La aeronave transportaba a seis personas, incluido el propio artista.

El legado de un ícono de la música popular

La muerte de Yeison Jiménez generó un profundo impacto en Colombia y en toda Latinoamérica, donde su música y su historia de superación inspiraron a millones de personas. Desde sus inicios humildes hasta convertirse en uno de los talentos más influyentes del género, su legado perdurará entre aficionados y nuevos artistas por venir.