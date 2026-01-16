“Eres para mí”… en vivo: Julieta Venegas confirma fechas en México

Julieta Venegas anunció una nueva gira de conciertos por México en 2026, con la que recorrerá distintas ciudades del país para reencontrarse con su público. La cantante confirmó fechas, sedes y detalles sobre la preventa y venta general de boletos, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Venegas confirma fechas en México. /IG: @julietavenegasp

Julieta Venegas regresa a los escenarios en México con su “Norteña Tour”

La reconocida artista Julieta Venegas anunció su regreso a los escenarios con una gira de conciertos por México en 2026, titulada “Norteña Tour”, que recorrerá varias ciudades del país presentando tanto sus clásicos como nuevas propuestas musicales.

Esta serie de presentaciones forma parte de la conexión de la cantante con sus raíces y su público mexicano, y ha generado alta expectativa entre sus seguidores.

La gira “Norteña” busca resaltar instrumentos tradicionales y sonidos que reflejan influencias norteñas/ AP

Fechas y sedes confirmadas del “Norteña Tour 2026”

La gira de Julieta Venegas contempla múltiples fechas en distintos estados de México. Entre los conciertos programados se encuentran:

29 de mayo de 2026 – Escenario GNP, Monterrey, Nuevo León.

4 de junio de 2026 – Teatro Morelos, Toluca, Estado de México.

6 de junio de 2026 – Auditorio Josefa Ortiz de Querétaro, Querétaro.

10 de junio de 2026 – Auditorio CCU, Puebla.

17 de junio de 2026 – Auditorio Nacional, Ciudad de México.

Fechas confirmadas del "Norteña Tour" /IG: @julietavenegasp

¿Cómo comprar boletos?

La promotora OCESA confirmó que las entradas para los conciertos estarán disponibles en etapas:

Preventa Banamex: 19 de enero de 2026 a partir de las 11:00 AM.

Venta general: 20 de enero de 2026 a la misma hora, a través de plataformas de venta oficiales como Ticketmaster y las taquillas de cada recinto.

Los usuarios con tarjetas Banamex podrán adquirir boletos con acceso anticipado y, en algunos casos, opciones de meses sin intereses al comprar ciertos montos.

La cantante se presentará con sus más grandes éxitos. / /IG: @julietavenegasp

Qué esperar en los conciertos

Los conciertos de Venegas suelen combinar temas clásicos que han marcado su trayectoria con interpretaciones frescas que conectan con distintas generaciones. Éxitos como Me voy, Limón y sal, Andar conmigo y Eres para mí son solo algunos de los temas esperados por el público.

La gira “Norteña” también busca resaltar instrumentos tradicionales y sonidos que reflejan influencias norteñas, integrando la identidad musical que distingue a la artista.