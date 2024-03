Lyn May dice que Karol G, Anitta y hasta Cardi B le hacen copy paste

Lyn May ha causado revuelo en las redes sociales al afirmar que varias cantantes famosas le copian su estilo y looks, señalando que no pueden ser originales y siempre trabajan con los mismos diseñadores que ella.

La vedette publicó en Instagram fotos comparando sus looks con los de famosas como Karol G, Megan Three Stallion, Cardi B, Anitta y Jennifer López, acusándolas de copiarle su estilo.

Lyn May muestra en redes fotografías comparándose con las famosas

Lyn May afirma que las celebridades han copiado su estilo y buscan trabajar con los mismos diseñadores que ella, según se puede ver en fotografías comparativas de sus atuendos.

La actriz de cine de ficheras se sorprendió al ver que era tan famosa que otras mujeres intentaban copiarla, reflexionando sobre el precio de ser original.

“Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda. Las demás solo hacen copy paste”, afirmó.

“¡ME COPIAN, NO SON ORIGINALES!”, escribió en su post de instagram. “Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito!!! Incluso trabajan con los mismos diseñadores!”.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Las redes sociales reaccionaron con humor a la publicación de la vedette, desestimando las acusaciones hechas contra el grupo de mujeres mencionadas.

“Menos mal no copian tu cara”, “Todo te copian por ser la más icónica”, “Ojalá no le copien el cirujano”, “Karol G le copio el outfit y el pelo”, “Pues entonces dígale a su diseñador, que le compra el derecho de sus trajes señora. Cuando usted invente algo paténtelo. Mientras tanto, no sea envidiosa y deje que todos brillen” y “Todas te copian, pero en el fondo te admiran”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

