Macky González apoya a Movimiento Ciudadano; le llueven críticas de todo tipo

Macky González, la última expulsada de ‘Exatlón México’, sin miedo al qué dirán, mostró su postura política a favor de Movimiento Ciudadano.

La atleta dijo que su amigo Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por parte del partido naranja, es la opción para darle apoyo al deporte que tanto le hace falta.

“Te respaldo además, por tener como eje en tu discurso y en las prioridades de tu campaña, al deporte; ya que, sabemos que es el elemento contemporáneo clave para cambiar sociedades”, declaró.

Macky González asegura no recibir dinero de Movimiento Ciudadano

Por medio de sus redes sociales, Macky dejó ver que el candidato es su amigo y que ambos se dan consejos para salir adelante, así que no le importa las críticas por apoyar al partido, del cual asegura no le paga para nombrarlo.

“A todos los haters bienvenidos a investigar que no he recibido un peso desde que empecé a involucrarme poco a poco en este mundo. Y que antes de entrar a ‘Exatlón’ me nombraron secretaria de deporte a nivel nacional en Movimiento Ciudadano porque presenté un proyecto de deporte social”, afirmó.

Sus fans quedan decepcionados con Macky González

Ante su postura, sus seguidores le reclamaron que entrara al mundo de la política, donde le dicen que no es mundo para ella.

“Una ídola menos, ese partido no sirve”, “Hasta aquí… te vendiste con el más vendido”, “Hasta acá rugió las tripas del hambre” y “Con respeto, la creía más inteligente”, fueron parte de los comentarios.

