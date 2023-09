Marcelo Ebrard anuncia la creación de la Asociación Civil 'El Camino de México'

En una reunión a puerta cerrada con militantes de Morena y simpatizantes de otros partidos políticos, el excanciller Marcelo Ebrard anunció la creación de una nueva asociación civil llamada 'El Camino de México'. Durante el encuentro, Ebrard comunicó que a partir de ese día, la organización iniciaría la recolección de firmas para respaldar su fundación.

Marcelo Ebrard hizo un llamado a sus simpatizantes para que se mantengan unidos, reconociendo el crecimiento de apoyo que ha experimentado en los últimos meses, desde el inicio del proceso interno en Morena. Destacó la importancia de mantener esta fuerza y no perder el rumbo en el actual panorama político.

En su discurso, Ebrard subrayó que este no es el momento de desanimarse, sino de seguir adelante. También enfatizó la necesidad de sumar a aquellos que compartan su visión y respetar la decisión de quienes no estén dispuestos a seguirlo.

"Estamos formando una asociación civil hoy, no un partido político, ya que la formación de partidos no es viable en este momento. ¿Por qué optamos por una asociación civil? Porque necesitamos una estructura organizativa propia. Somos un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos nuestra propia organización", declaró el ex canciller.

Por su parte, Malú Micher, representante de Marcelo Ebrard, explicó que la creación de esta asociación civil es una respuesta a la necesidad de darle una estructura de organización al movimiento político liderado por Ebrard. Aunque no aclaró si dejaría la bancada de Morena, mencionó que la asociación tiene como tarea corregir lo que consideran errores en el proceso que llevó a la victoria de Claudia Sheinbaum.

"Ante todo, nuestra asociación se basa en la dignidad, la conciencia y la convicción. Valoramos la lealtad, los principios y las convicciones", enfatizó Malú Micher, representante del ex canciller.

La creación de 'El Camino de México' representa un nuevo capítulo en el escenario político de México y plantea la posibilidad de una mayor organización y presencia de Marcelo Ebrard en la arena política nacional. La asociación civil buscará consolidar su estructura y sumar apoyos en los próximos meses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "¡VIVA EL ERÓTICO PUEBLO DE MÉXICO!": ALCALDE DE HUATABAMPO, SONORA Y SU PECULIAR GRITO DE INDEPENDENCIA