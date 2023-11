Marcelo Ebrard se queda en Morena y apoya candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard definitivamente renunció a su aspiración de ser Presidente de México en 2024, luego de anunciar que permanecerá en el partido Morena y se sumará al proyecto de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Luego de haber perdido la encuesta del proceso interno de Morena y denunciar irregularidades para favorecer a que la exjefa de Gobierno se quedara con la candidatura del partido oficialista, se esperaba que el otrora Secretario de Relaciones Exteriores renunciara a la militancia morenista e incluso se registrara como precandidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, Ebrard Casaubón anunció que seguirá con el movimiento de la 4T tras llegar a un “entendimiento” con Sheinbaum.

“ Reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas, también se establece que habrá cambios para que no se repitan. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum a partir de esta línea política”, publicó Ebrard en su cuenta de X (antes Twitter).

SHEINBAUM CELEBRÓ LA PERMANENCIA DE EBRARD

A ello, Sheinbaum celebró la permanencia del político en Morena. “Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático”.

Más tarde, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, Ebrard reveló que sí buscará ser Presidente de México, pero para el sexenio que inicia en 2030.

“ Sí, por supuesto yo voy a seguir adelante. Me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros cinco para contender por la presidencia".

