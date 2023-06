Marco Antonio Regil da en adopción a su perrita y recibe críticas de sus seguidores

Marco Antonio Regil fue objeto de críticas por parte de sus seguidores tras haber anunciado que dio en adopción a su perrita, Luna.

El famoso conductor explicó que tomó la decisión tras darse cuenta que él no podía darle "la mejor vida", por lo que dio a conocer que ya se encuentra con otra familia en compañía de otro perro.

"Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo. Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar toda la estabilidad, compañía constante y rutina diaria que yo no puedo en este momento de mi vida al ser soltero y viajar todo el tiempo. Para Luna una familia completa es mucho mejor", escribió.

Cabe recordar que Marco Antonio Regil constantemente difunde en redes sociales estar en contra del maltrato animal y promueve la adopción, por lo que esta decisión sorprendió a sus seguidores.

Muchos de ellos mostraron su desaprobación, dejando en claro que estaba mandando el mensaje incorrecto en contra del abandono animal.

"Si de por sí el abandono y maltrato están más fuertes que nunca y estás personitas públicas deberían de poner el ejemplo, que tristeza y que ser tan inestable... No es una COSA!!!!!".

"Qué desafortunado mensaje de validación del abandono estás enviando a tus seguidores. Es triste que seas ese líder de opinión para el movimiento y el activismo por las y los animales".

"Eso lo hubieras pensado antes. Cuando sentiste necesitarla la tomaste. Los perros no son objetos de consuelo o compañía para mientras me compongo de mi catarsis emocional. Tu argumento de soltar. No va en este caso. No te mientas. Para la próxima piensa!!".

