Mario Bautista anuncia que será papá: el cantante lo revela con emotivas fotos

El cantante Mario Bautista, de 28 años, conocido por sus temas como "Baby Girl" y "Regálame", sorprendió a sus fans con la noticia de que se convertirá en padre por primera vez junto con su novia Karina Praitova. El artista dio a conocer la noticia con emotivas fotografías.

El arista sorprendió a sus fans al dar a conocer la noticia. / IG |

Mario Bautista revela que será papá

Bautista utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia a sus fans, lo sorprendente es que la noticia no fue confirmada explícitamente por el artista sino que en los mensajes amigos y familiares de la pareja los felicitaron por el embarazo de Karina.

La publicación del artista se puede leer así: "Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova".

El cantante dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Instagram. / IG |

En las fotografías compartidas se puede ver a la pareja feliz mientras se abrazan y enlazan sus manos en el vientre de Praitova. Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en redes sociales y generó una ola de comentarios felicitando a la pareja y pidiendo que cuenten más sobre esta nueva etapa.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación son: "¡Qué linda noticia! Mucho cariño, amigo!", "Melodía en camino", "Mini Mario en camino".

¿Quién es Mario Bautista?

Mario Bautista es un cantante, compositor y productor musical mexicano, nacido el 29 de mayo de 1996 en Ciudad de México. Alcanzó la fama en 2019 con su sencillo "Baby Girl", que se volvió viral en plataformas como Spotify y YouTube. Desde entonces, ha lanzado éxitos como "Tengo tu love", "Mala influencia" y "Recuérdame", fusionando géneros como pop, rock y música urbana. Ha colaborado con artistas reconocidos como Bad Bunny, Karol G y Sebastián Yatra, y ha recibido varios premios, incluyendo un MTV MIAW y un Latin Grammy, además de nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina y los Premios Lo Nuestro.

Mario Bautista es un cantante, compositor mexicano. / Los Ángeles Time |

