Martha Higareda intenta que Ryan Gosling la recuerde y su reacción se hace viral

Ryan Gosling, la actriz de Amarte Duele compartió un extracto de una entrevista hecha al canadiense y a Barbie, que se ha hecho viral por la reacción del actor. Cuando parecía que todos habían superado a Martha Higareda y su anécdota con, la actriz de Amarte Duele compartió un extracto de una entrevista hecha al canadiense y a Margot Robbie , protagonistas de la película, que se ha hecho viral por la reacción del actor.

A través del podcast De Todo un Mucho, proyecto de Yordi Rosado y Martha Higareda, se compartió el adelanto de una entrevista hecha el 6 de julio a Gosling y Robbie, en la que la mexicana aprovechó para recordarle al actor un encuentro que tuvieron en Los Ángeles, California, años atrás.

Dicho encuentro se suma a una larga lista de anécdotas que ha contado Martha Higareda que han sido cuestionadas en redes sociales, al grado de convertirla en la protagonista de divertidos memes y hasta de un corrido.

Según la actriz, hace años Gosling la salvó de caerse en un restaurante de Los Ángeles, California , cruce que tal parece solo fue significativo para Martha Higareda, pues durante la alfombra rosa del filme en México, el canadiense admitió no recordar a la mexicana.

Martha se ve las caras con Ryan Gosling

Como parte de la promoción del filme, Ryan Gosling y Margot Robbie fueron entrevistados por Martha Higareda para el podcast De Todo un Mucho.

La actriz no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Gosling que, aunque quizá él no la recuerde, ya se habían visto:

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos años ocurrió una situación que sucedió en un restaurante, completamente casual”, empezó a contar la actriz, quien en ese momento tenía la atención de Gosling.

“Estaba cenando con una amiga, y me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas y me muevo así. Esto fue en Los Ángeles. Y me muevo así y de repente estoy tropezando. Y un chico me agarra así, muy rápido”, continúa Higareda, quien ahora también tenía la atención de Margot Robbie.

“Me doy la vuelta y eres tú. Así que quería darte las gracias. Esto pasó hace miles de años, así que probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico. Para mi amiga también. Así que bueno, muchas gracias”, le dijo Higareda.

Reacción de Ryan Gosling se viraliza

La anécdota de Martha despertó la curiosidad de Gosling, quien le preguntó en qué restaurante había ocurrido el encuentro, a lo que Martha Higareda respondió “En La Poubella”, sitio que le resultó familiar.

La historia de Martha motivó a que Robbie llamara “héroe” a su compañero de rodaje, quien finalizó el momento diciendo “justo el momento exacto, el momento preciso”.

El clip, que pronto se hizo viral en redes, volvió a dividir opiniones. Aunque muchos fans de Higareda salieron en su defensa, otros usuarios recurrieron a memes y GIF para pedirle a la actriz dejar el tema por la santa paz.

Que buena actriz es Margot pic.twitter.com/cItHZMuFiB — Jorge Díaz (@Jnoseasenfadoso) July 21, 2023

La entrevista en cuestión pude verse en el canal de YouTube de De Todo un Mucho.