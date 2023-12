Medicamento Antiflu-Des, se vuelve tendencia en redes sociales, abriendo debate en el pulso digital

Este miércoles 13 de diciembre el medicamento Antiflu-Des, medicamento contra la gripa, está siendo ‘funado’ en redes sociales tras una publicación de Diego Ramonfaur, un doctor especializado en Harvard que recomendó no usar el antigripal por efectos secundarios, y que es vendido y recetado por meros intereses comerciales.

En X, antes Twitter, se volvió tendencia ‘Antiflu-Des’ después de que Diego Ramonfaur, epidemiólogo, según su perfil, arremetió contra el antigripal y exhortó tajantemente no comprarlo “Nunca”.

Diego Ramonfaur médico epidemiólogo con estudios en la Universidad Harvard y la Universidad Johns Hopkins, abrió un hilo en su cuenta de 'X' antes Twitter que se volvió viral tras explicar las razones por las que aconseja no tomar Antiflu-Des y la razón principal se centra en las sustancias activas que posee:

• Amantadina, Clorfenamina, Paracetamol

El médico especialista publicó: "No compren Antiflu-Des. Nunca”, seguido de una fotografía con la imagen del medicamento que es recetado regularmente cuando una persona tiene gripa.

Puntualizo que la amantadina se solía medicar para la influenza, pero creó resistencia y, además se descubrió que tiene efectos secundarios a nivel cerebral. Mientras que la Clorfenamina que ayuda con la descongestión de la nariz provoca somnolencia, siendo que existen sustancias de nueva generación no causan efectos secundarios.

Evidencia de que los intereses comerciales de las farmacias van por arriba de la evidencia científica y del consenso médico. No compren Antiflu-Des. Nunca. pic.twitter.com/OfHySC2ual — Diego Ramonfaur (@d_ramonfaur) December 13, 2023

El médico reconoció que el paracetamol “es un analgésico ampliamente utilizado y muy noble, en el sentido de que es efectivo con muy pocos efectos secundarios”, sin embargo, alertó su consumo porque algunas personas toman paracetamol adicionalmente al Antiflu-Des, lo que aumenta el riesgo de intoxicación por este medicamento, que además se recomienda en dosis más bajas a personas con problemas del hígado.

¿El medicamento Antiflu-Des funciona o no contra la gripa?

Diego Ramonfaur señaló que Antiflu-Des sí funciona para aliviar síntomas, no obstante, tiene muchos riesgos innecesarios que se pueden evitar tomando los medicamentos adecuados, por lo que recomendó a acudir a consulta y no automedicarse.

La reacción de los usuarios en redes sociales

Tras la tendencia del medicamento antigripal, usuarios reaccionaron en redes sociales y entre los comentarios se leer:

• "Ahora entiendo por qué nunca me hace efecto".

• "¿Cómo que están funando al antiflu-des?".

• "Pues a tomar té de canela, ajo y limón".

• "Hace poco me lo tomé".

• "Nooo, no lo cancelen, es lo único de marca que compro cuando me da gripa".

¿Quién es Diego Ramonfaur, el médico que aconsejó no consumir Antiflu-Des?

Diego Ramonfaur Gracia, es graduado de la carrera de Medicina por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ganador de la medalla en la categoría de Desempeño Académico.

En 2020 fue acreedor a la Medalla al Mérito Juvenil 2020 otorgada por el Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, por su gran capacidad, su desempeño académico, así como su experiencia en el extranjero.

Es hijo de Raúl Ramonfaur y Mónica Gracia de Ramonfaur. Estudió la primaria y parte de secundaria en el Colegio Inglés, después se fue a Estados Unidos para concluir sus estudios de secundaria para regresar y estudiar la preparatoria en Prepa Tec Santa Catarina.

Tras concluir la carrera de medicina en el Tecnológico de Monterrey, Diego aplicó para estudiar una maestría en Harvard. Actualmente cursa el Master of Medical Science in Clinical Investigation en Harvard, así como también está realizando una estancia en Clinical Research Fellow en Brigham and Women's Hospital, Division of Cardiovascular Medicine.

