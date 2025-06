‘Mentiras’ dispara las reproducciones de grandes divas del pop en Spotify

Si alguna vez has gritado “¡Él me mintió!” con drama incluido y peluca imaginaria volando por el aire, te tenemos noticias: no estás solo(a). El éxito de la Mentiras, la serie protagonizada por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, no solo ha revivido el drama ochentero, sino también las glorias vocales que lo musicalizaron: Daniela Romo, Amanda Miguel, Yuri y Lupita D’Alessio.

Y no hablamos de nostalgia, hablamos de datos duros: Spotify confirmó que estas cuatro grandes del escenario están sonando como si estuviéramos en pleno 1986, pero con WiFi.

Las canciones de Mentiras, la serie soltaron la nostalgia a más no poder / Especial|

¡Súbanle al volumen! Así crecieron sus streams:

Daniela Romo está viviendo su segundo aire con más de 744 mil streams de su clásico “Pobre secretaria”, que creció 285 % en una semana. La patrona de las oficinas se respeta.

Amanda Miguel sigue rompiendo corazones (y tímpanos) con “Él me mintió”, que alcanzó 1.8 millones de streams, creciendo +53 %. Confirmado: es la canción oficial para llorar en la ducha.

Yuri también hizo su comeback digital: “Es ella más que yo” subió +156 % y llegó a 421 mil streams. Nadie dice “me ganó la otra” con tanta clase.

Lupita D’Alessio, alias “La leona dormida”, está más despierta que nunca. Su hit “Lo siento mi amor” creció +118 %, acumulando 158 mil streams. Porque pedir perdón con poder vocal también es arte.

La participación de las divas del pop en la serie ha sido bien aceptada / Especial|

D e la serie a tu playlist

El fenómeno Mentiras no solo ha llenado redes de memes, frases icónicas y nostalgia rosa. También provocó que Spotify lanzara listas como Modo Mentiras, para que todos podamos entrarle al drama como se debe: con canción de fondo, rímel corrido y actitud de señora despechada.

Como dicen los fans: “Dale play, saca el tequila y canta como si tu ex te hubiera dejado por una prima lejana”.

Daniela Romo puso de moda nuevamente la canción de 'Pobre Secretaria' / Especial|

