Metro CDMX: Buscan a Brandon Giovanni Hernández, niño desaparecido en línea 12

Tragedias como la de la línea 12 del metro de la Ciudad de México dan lugar a historias desgarradoras, tal es el caso de la de Brandon Giovanni Hernández Tapia, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.

“Nadie sabe nada de él, nadie sabe de él, nadie sabe nada de mi nieto. Si está vivo o está muerto que nos diga dónde está. Su papá está grave en el hospital, a él ya lo encontramos, pero mi nieto dónde está. ¿Dónde está mi nieto?”, señaló la abuela del menor de 12 años.

Hasta ahora han pasado más de 10 horas de lo ocurrido y la madre tampoco ha tenido noticias.

“Pedimos la lista de forense y no nos las quieren dar, de qué se trata. No me dicen nada. Ya recorrí todos los hospitales y me dice que no está. Fui al hospital de Tláhuac y me dicen que a una niña ya la dieron de alta. Vengo aquí a preguntar y me dicen que a la misma niña están operando en quirófano. ¿De qué se trata?”, explicó.

