Mia Khalifa estrena piercing y enciende las redes sociales con las imágenes

La famosa modelo y exactriz porno Mia Khalifa ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales al compartir una foto donde muestra su nuevo piercing en el ombligo.

Con más de 27 millones de seguidores en Instagram, la influencer publicó una imagen luciendo un look deportivo y levantando su camisa para mostrar su abdomen y el piercing recién estrenado.

La fotografía ha generado gran atención entre los fans de Khalifa, quienes no han tardado en comentar y darle 'me gusta' a la publicación. Además, la modelo ha dejado claro que no pierde ninguna oportunidad de llamar la atención y sumar seguidores con cada una de sus provocadoras publicaciones en las redes sociales.

Con este nuevo piercing, Mia Khalifa demuestra una vez más su estilo único y su personalidad arriesgada, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de las redes sociales en la actualidad.

