Mía Marín acusa a Alex ’N’ de robar millones de pesos a ella y otras actrices

La detención de Alex 'N' por presuntos delitos de trata de personas y explotación de una menor de edad, ha destapado una serie de acusaciones por fraude millonario en contra de actrices para adultos que colaboraron con él.

Entre las presuntas afectadas se encuentran su exesposa Mía Marín, así como las actrices Yamileth Ramírez y Giselle Montes, quien por años lo acompañaron en varias producciones.

“A todas nos robó”: Mía Marín rompe el silencio

En entrevista con el canal del youtuber Alejandro Villanueva Madness, Mía Marín reveló que ninguna de las mujeres que participaron en ese modelo de negocio recibió pagos justos por su trabajo.

Alex 'N' fue detenido en Puerto Vallarta por presunta trata y explotación de una menor / Redes Sociales |

“Nosotras no obteníamos ningún beneficio. A todas nos robó. A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle más de dos millones, y no se diga a mí todo lo que se robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio”, declaró la actriz.

La denuncia no solo apunta a un posible fraude económico, sino a una estructura donde, según Mía, las mujeres eran utilizadas con fines comerciales sin acceso equitativo a las ganancias generadas.

Alex ’N’ amenazó a Mía Marín

Durante varios años, la figura de Alex ’N’ se fortaleció como uno de los productores más visibles del cine para adultos en México, gracias a un modelo poliamoroso que combinaba lo personal con lo laboral. En sus redes sociales mostraban una vida de lujos, viajes y grabaciones internacionales, que, según las declaraciones actuales, no reflejaban la realidad económica de sus colaboradoras.

Además de los presuntos desfalcos, Mía reveló haber recibido amenazas cuando intentó reclamar parte del patrimonio: “¿Quieres que vaya a Monterrey y te haga un desma$%&? Tú dime… Así que conmigo no se juega, mija”, se escucha en una grabación difundida por ella.

Las actrices se quejaron que no ganaban por igual y que fueron estafadas / Redes Sociales|

La detención y nuevas investigaciones

El arresto de Alex ’N’ ocurrió el 28 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, por parte de la Fiscalía estatal, bajo cargos iniciales de trata de personas y explotación sexual de una menor de edad. No obstante, las nuevas declaraciones podrían abrir una segunda línea de investigación por fraude y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía de Jalisco hizo un llamado público para que otras posibles víctimas presenten denuncias. El caso ha encendido el debate en redes sobre los límites del consentimiento, el abuso de poder en relaciones laborales-sexuales y la urgencia de legislar sobre estos modelos de negocio.

Mía Marín acusó a Alex de amenazarla por pedirle su dinero / Redes Sociales|

