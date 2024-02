Mía Marín explica los motivos de su divorcio: “Rompió los acuerdos que había entre los dos"”

Luego de que Álex Marín explicara casi llorando que se estaba separando de sus dos novias y de su esposa, ahora Mía Marín explicó los verdaderos motivos de su divorcio.

En entrevista para el podcast de Charly Galleta, la actriz para adultos dijo que su marido fue quien la corrió de la casa, pues no la dejaba tener novio.

Mía Marín quería salir con su guardaespalda

Mía detalló que desde hace tiempo Álex le había dado permiso de salir con alguien más y empezó a salir con Jesús Neri, su guardaespalda.

Pero el matrimonio tenía un acuerdo de que se deberían contar las cosas que hacían con las personas con las que salieran, pero el productor fue quien empezó a no respetar lo pactado.

“Se iba con una novia y no me contaba y me decía que me iba a enojar, quería salir solo, hacer sus cosas y me decía que no pasaba nada pero me enteraba que sí y es cuando dices: ‘no, está bien te dejo, pero me dices’ y cuando le decía: ‘quiero un novio’, me decía: ‘no, no vas a tener novio, el único hombre soy yo, a ti te gustan también las mujeres, eres más feliz con mujeres, a ver después’”, relató.

Mía Marín ya tenía problemas con Álex

La actriz dijo que sus problemas ya venían desde antes, pero cuando le insistió que quería salir con su guardaespalda formalmente fue cuando la corrió de la casa.

“‘Ya no quiero a Jesús, que se vaya, que se regrese a Monterrey, ya no lo quiero en la casa’. Y yo ya estaba harta, de esas veces que dices: ‘pues sí se va él, me voy yo’. Y le dije: ‘escúchalo bien, me voy a ir’, (me dice:) ‘pues te vas, si te vas a ir con él, dale’”, detalló Mía.

Mía Marín también se fue contra Yamileth

Marín también dijo que desde que llegó Yamileth a sus vidas, Álex empezó a comportarse diferente ya que al parecer él se empezó a enamorar de su novia: “Él quiso cambiar por ella, por tenerla feliz, por todo”.

“Yo lo sentía, aunque él dijera que no, pero se sentía. Te das cuenta, la gente cambia. Cosas que le pedía para que las hiciera conmigo, no las hacía, las hizo con ella”, finalizó sin antes decir que odia a Yamileth.

