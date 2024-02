Tania Ruiz aclara si Enrique Peña Nieto era agresivo en sus relaciones amorosas

En el marco del Día del Amor y la Amistad, Tania Ruiz apareció ante los medios de comunicación para aclarar los rumores de violencia de su expareja, Enrique Peña Nieto.

Pues se contó que cuando se divorció de Angélica Rivera, antes le había sido infiel con la modelo y supuestamente él ejerció violencia contra su exesposa.

“Cero, la verdad es que creo que la gente ve mucho lo de afuera o puede dejarse llevarse por información que no conocen y 'el qué dirán'", expuso.

A Tania Ruiz no le consta violencia a Angélica Rivera

Al cuestionarla si ella vio o supo de algún tipo de violencia del exmandatario contra la estrella de las telenovelas o sobre ella, Tania mencionó que no.

“Yo creo que es la experiencia de cada persona y lo que le toca vivir… yo te puedo decir que (no hubo) ninguna agresión y tengo más bien muchas cosas qué agradecer”, dijo.

¿Tania Ruiz calla por ser la tercera en discordia?

Sobre la versión sobre si ella fue la que tuvo que ver con el divorcio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la modelo potosina prefirió evitar el tema con los reporteros.

“No quiero hablar del tema, yo respeto mucho las exrelaciones y yo creo que eso ya ni siquiera me incumbe ni hablar del pasado ni no de lo que se vivió… A raíz de lo que me tocó vivir, yo siempre le deseo el bien a todos”, finalizó.

