Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, anuncia su compromiso con Pablo Bernot

Sofía Castro, conocida actriz mexicana y descendiente de la icónica Angélica Rivera y José Alberto Castro, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer su compromiso con su pareja, Pablo Bernot. La noticia fue revelada en exclusiva por la revista Quién, detallando un romántico momento que tuvo lugar en el Parque Griffith de Los Ángeles, California, después de una sesión de hiking.

Sofía Castro compartió la emocionante noticia y describió cómo fue el inolvidable momento de la propuesta: "Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más".

La joven actriz entró en estado de shock cuando Pablo entregó el anillo de compromiso. Sofía relató el emotivo momento con entusiasmo: "Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo, 'Amor, pregúntame', estaba tan nervioso y rojo, rojo, rojo. Y ya me dijo: 'Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?'. Le dije que sí y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá".

Sofía también expresó su admiración por la forma en que Pablo planificó la propuesta, centrada en lo que ella deseaba. "Pablo se enfocó mucho en lo que yo quería. Lo que pasó, lo que sentimos él y yo, quiero que vuelva a pasar, volver a sentirlo. Habrá otro tipo de sentimientos: el día de la boda o cuando tengamos bebés, pero ese momento de estar él y yo fue mucho mejor de como yo lo soñé".

La noticia ha sorprendido a muchos seguidores de Sofía Castro, ya que, en una entrevista realizada en julio, la actriz había descartado la posibilidad de casarse en un futuro cercano: "Todavía no, no sé por qué me quieren casar. Quiero disfrutar a la familia y, sobre todo, la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y será cuando tenga que ser".

