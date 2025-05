Mr. Beast será investigado por grabar en Cichén Itzá y Calakmul: “Veremos que sanciones provienen”

Mr. Beast está metido en un gran problema luego de que difundiera que estuvo grabando en zonas exclusivas de Chichén Itzá y Calakmul y luego se le viera caminar por espacios que están cerrados al público. Y este problema ya llegó a oídos de Presidencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la polémica que se está haciendo en base a las acciones del youtuber, a lo que respondió que los datos que ella tiene fue que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le otorgó el permiso.

La visita de Mr. Beast a Yucatán está causando varios problemas / FB: @mrbeast|

Lo que se estaría investigando, es que si el influencer no acató las medidas impartidas: “La información es que tenía permiso del INAH, ya que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso y si se violó el permiso, entonces veremos qué sanciones provienen", dijo la mandataria en La Mañanera del Pueblo de este miércoles.

Secretaría de Cultura investigará permisos

Ante el escándalo, el INAH había declarado que en ningún momento se afectó el patrimonio de las zonas arqueológicas de Yucatán y Campeche pues todo se hizo bajo las normas de ley y que Mr. Beast estaba mintiendo en sus videos.

"El INAH confirma que en todo momento de las grabaciones hubo personal del instituto supervisando que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico”, detalló.

El INAH dice que el youtuber miente en parte de sus videos / Redes Sociales|

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, dejó ver su rechazó a los permisos otorgados a Mr. Beast y afirmó que esto tendrá consecuencias.

“No es la primera vez que pasa y siempre se ha aclarado, por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, finalizó.

Se investigará si Mr. Beast violó alguna ley sobre zonas arqueológicas / Redes Sociales|

