MTV VMAs 2025: lista de nominados, nuevas categorías y fecha del evento

Los MTV Video Music Awards 2025 no solo regresan con su dosis anual de espectáculo, glamour y drama: también marcan un giro cultural importante en cómo se reconoce el talento musical.

Por primera vez, la premiación incluye dos nuevas categorías individuales: Mejor Artista Pop y Mejor Artista Country, reforzando la presencia de estos géneros en un panorama musical cada vez más híbrido.

La cuenta regresiva para los MTV Video Music Awards 2025 comenzó oficialmente / X: @vmas|

Lady Gaga lidera con 12 nominaciones, incluyendo Artista del Año, Video del Año y Canción del Año. Siendo la tercera vez que lidera el listado general de la ceremonia de premios.

Le siguen Bruno Mars (11), Kendrick Lamar (10) y un nuevo bloque de poder femenino encabezado por Rosé, Sabrina Carpenter, Ariana Grande y Billie Eilish.

Compiten:

Una mezcla explosiva de ritmos, idiomas y estilos que resume lo que escuchamos en todos lados: TikTok, Spotify, el coche, la calle.

Bad Bunny y Taylor Switf nominados al Artista del Año / IG: @badbunnypr, @taylorswift |

En Video del Año están:

Y otros éxitos que nos han acompañado en fiestas, playlists y momentos personales.

Voting for the 2025 @MTV #VMAs is now OPEN! 🌟🎥



And here are your nominees for Video of the Year, presented by @BurgerKing!



🚀 #ArianaGrande: "brighter days ahead"

🚀 @billieeilish: "BIRDS OF A FEATHER"

🚀 @kendricklamar: "Not Like Us"

🚀 @ladygaga & @BrunoMars: "Die With A… pic.twitter.com/NcKQEFymvn

— Video Music Awards (@vmas) August 5, 2025