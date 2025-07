Muere migrante cubano bajo custodia del ICE tras 60 años en Estados Unidos

Isidro Pérez, un cubano de 75 años que vivía en Estados Unidos desde 1966, falleció el 26 de junio en el Hospital Kendall, tras ser detenido por el ICE el 5 de junio en Key Largo y recluido en el Centro de Detención de Krome North, en Miami.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó la muerte de Isidro Pérez, un migrante cubano de 75 años que había vivido en Estados Unidos desde 1966. El deceso ocurrió el pasado 26 de junio en Florida, mientras se encontraba bajo custodia federal.

Isidro Pérez, 75, paroled into US in 1966 via the Cuban Adjustment Act, and did time for a pot bust in 1984, was arrested by immigration officials 3 weeks ago and died at Krome Detention Center in Miami. He’s the 10th to die in ICE custody this year, 5th in Florida, 3rd at Krome. pic.twitter.com/FCrP7yXQJR

— Because Miami (@BecauseMiami) July 1, 2025