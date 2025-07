Oasis setlist 2025: Estas son las canciones que desataron la nostalgia

Después de 16 años de silencio y peleas mediáticas, Oasis finalmente regresó a los escenarios. El histórico reencuentro se dio este viernes 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff, Reino Unido, con el arranque de su gira 'Live 25', una serie de conciertos que le darán la vuelta al mundo.

La emoción estalló cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher subieron juntos al escenario a las 20:15 horas local. Durante dos horas, el público vibró con himnos del Britpop como Morning Glory, Supersonic, Wonderwall y Champagne Supernova.

El Principality Stadium de Cardiff fue la sede del reencuentro de Oasis / AP|

Homenaje a Diogo Jota

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió durante la interpretación de Live Forever, que fue acompañada de un homenaje al futbolista del Liverpool, Diogo Jota, quien falleció hace un día. Su imagen apareció en las pantallas del estadio, desatando una ovación.

El repertorio abarcó desde sus icónicos álbumes Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, hasta temas del infravalorado Be Here Now, como D’You Know What I Mean? y Stand By Me.

El jugador fue recordado en medio del show de Oasis / Redes Sociales|

La historia detrás del reencuentro

Desde su separación en 2009, los Gallagher se lanzaron dardos en entrevistas y redes sociales. Pero en 2024, Liam hizo el primer gesto de paz, reservando un asiento para Noel en cada show de su gira como solista. En agosto pasado, se confirmó lo imposible: Oasis estaba de vuelta.

El concierto duró dos hora donde tocaron 24 temas / AP|

Setlist completo del regreso

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It on Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (Noel)

Half the World Away (Noel)

Little By Little (Noel)

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

Encore:

The Masterplan (Noel)

Don’t Look Back in Anger (Noel)

Wonderwall

Champagne Supernova

Ve calentando garganta para no dejar de cantar ni un solo tema / Especial|

