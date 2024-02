Muere Toby Keith, cantante de country, quien padecía cáncer de estómago

Toby Keith, cantante de country, falleció este martes a los 62 años, víctima de cáncer de estómago.

"Toby Keith falleció en paz anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó con gracia y coraje. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento", se informó en la página web y en las redes sociales de Keith e incluso Elaine Schock (publicista del cantante desde 2003) confirmó su muerte a CNN.

Su primer disco fue en 1993 y el cantante fue conocido por éxitos como "Red Solo Cup" y "I Wanna Talk About Me". Además de que su canción "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)", lanzada tras los atentados del 11S, le dio mayor reconocimiento.

Keith se caracterizó por dar muchos conciertos para miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el extranjero, incluido en Afganistán e Iraq, además de estar presente en eventos con los presidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush. Incluso también regalaba sillas de ruedas a veteranos de guerra que asistían a sus conciertos.

En 2021, Toby Keith recibió de las manos del entonces presidente Donald Trump, la Medalla Nacional de las Artes, que es considerado el más alto galardón otorgado a artistas por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

