Mujer trans acusa a zapatero de transfóbico porque le llamó “él” y no “ella”

En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer trans que acusó a un zapatero de haberla discriminado por sus preferencias sexuales, luego de que se refiriera a su persona como “él” y no como “ella”.

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y fueron denunciados por una usuaria que se hace llamar 'Meli la panda', quien al acudir a un taller de reparación de calzado entró en conflicto con el dueño del establecimiento cuando éste le pidió la nota para entregarle sus zapatos, pero al hacerlo utilizó un pronombre masculino.

“Lo voy a grabar, me está faltando al respeto con los pronombres, le estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”, se escucha decir a la denunciante en el video, mientras que el hombre se defendió diciendo:

“Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

La discusión siguió y 'Meli la panda', quien también es generadora de contenido, advirtió al zapatero que 'quemaría' su negocio en redes sociales. “Yo voy a marcar su pinc$&% negocio, lo voy a publicar en redes sociales para que vean que usted es un transfóbico. Le voy hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas”, agregó.

La grabación de la discusión terminó luego de que el dueño del negocio solicitó la presencia de un elemento de la Guardia Nacional “porque este joven está ahorita filmando sin mi consentimiento”, a lo que la chica trans se defendió diciendo: “El problema es que esta persona me está diciendo 'él', me está diciendo señor. Es que no me diga 'él', soy 'ella', ¿por qué no me puede respetar eso? Bueno, me voy, me voy, me voy”, comentó la influencer después de que el Elemento de la Guardia Nacional no le dio la razón; posteriormente señaló que tiene miedo porque el negocio de reparación de zapatos está cerca de su casa.

La actriz Laura Zapata defendió al zapatero y criticó a la chica tran

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, habiendo tanto unas que se pronunciaron a favor del zapatero argumento que sólo estaba cumpliendo con su trabajo, como otras que fueron de apoyo para la chica trans, al considerar que sí fue víctima de discriminación.

Una de las opiniones en contra de la mujer trans fue de la actriz Laura Zapata, quien mediante su cuenta de X, antes Twitter, escribió:

“Opino que este joven debe ser atendido psicológicamente. Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia”, comentó la artista, para luego terminar defendiendo al zapatero. “El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros”.

