Mure Araceli Julio, cantante de ska: dejó música, lucha y una denuncia que no se olvida

Con el corazón roto y los instrumentos en silencio, la comunidad del ska argentino se vistió de luto. Araceli Julio, cantante y compositora, integrante de la banda Satélite Kingston, falleció este miércoles 9 de julio a los 39 años a causa de un cáncer de mama metastásico. La noticia fue confirmada por sus compañeros de banda a través de un mensaje en redes sociales que estremeció a sus seguidores.

“Amigos, con dolor profundo, tenemos que contarles que el miércoles 9/7, por la noche, Araceli Julio nos dejó. Se fue rodeada de seres queridos, que la acompañaron en un proceso que no fue fácil”, se lee en el comunicado.

El texto, acompañado de una foto en blanco y negro de la artista, resume dos décadas de complicidad: “Quienes compartimos 20 años con ella haciendo música, riendo, creando, viajando, conversando de temas profundos o bromeando sobre trivialidades la vamos a extrañar como quizás aún no sabíamos que se podía extrañar a alguien en esta vida”.

Araceli Julio estuvo en varias ocasiones en México / FB: @satelitekingston|

Denuncia sin final feliz

Además de su legado musical con Satélite Kingston y su proyecto solista La Bicicleta de Saturno, Araceli se convirtió en una voz crítica contra los recortes en salud del gobierno de Javier Milei. En redes sociales, denunció que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Asistencia de Situaciones Especiales (Dadse), suspendió la entrega de la medicación que la mantenía con vida: el Trastuzumab emtansina, cuyo costo ascendía a cinco millones de pesos por dosis.

“Soy una mujer de 38 años, tengo una niña de 6 y un niño de 16, soy artista, trabajadora, amiga, hija y además soy paciente oncológica. Me diagnosticaron un cáncer de mama en 2021, que se venía desarrollando desde 2020”, explicó en un video publicado en redes.

“El diagnóstico es un cáncer de mama metastásico, enfermedad que no tiene cura, pero por suerte hay un tratamiento que me da tiempo y calidad de vida”, dijo con entereza. Y lanzó un reclamo claro: “Desde que asumió el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, esta medicación no me la están dando, igual que a 1,900 otras personas”.

Araceli era la voz de la banda argentina de ska, Satélite Kingston / FB: @satelitekingston|

Apoyo, resistencia y despedida

La denuncia de Araceli generó una ola de solidaridad entre colegas del mundo musical y seguidores de toda Latinoamérica, quienes realizaron donaciones y compartieron su historia para presionar por una solución. Sin embargo, la artista no logró ganarle al tiempo, aunque su voz sigue resonando como símbolo de lucha y resistencia.

Como escribieron sus compañeros de banda: “Solo nos reconforta la noción de que tendremos siempre muy presentes la compañía dulce de los recuerdos y también los registros de su voz, su sonrisa, sus canciones”.

La cantante partió en medio de un reclamó al gobierno de Javier Milei / FB: @satelitekingston|

