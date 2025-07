VIDEO: Alex Hoyer jala a Danna frente a fans en París ¿Actitud posesiva?

La cantante y actriz Danna se volvió tendencia en redes sociales luego de que comenzara a circular un video donde aparentemente vive un momento incómodo con su novio, el también cantante Alex Hoyer, durante un paseo por las calles de París.

En el clip —grabado por una fan que logró acercarse a la artista para pedirle una fotografía— se observa cómo, antes de la toma, Alex la sujeta del brazo con la intención de apartarla del grupo de seguidores. Aunque el gesto fue breve, bastó para que miles de usuarios en redes lo interpretaran como un acto de control: “Da la impresión de que ella quiere interactuar más con los fans y el otro la sigue jalando", comentó un usuario.

Danna vuelve con la fan y el momento se viraliza

Pese a la intervención de Hoyer, Danna se zafó del agarre para regresar con la fan, lo que fue visto por internautas como un gesto de independencia. El video completo muestra varios momentos similares, donde Alex intenta alejarla de quienes se le acercan para saludarla.

La pareja asistirá a la Semana de la Moda en París / Redes Sociales|

"Que feo tratan a la María Belén", escribió otro usuario, haciendo alusión a su personaje infantil en la telenovela.

La actriz de 30 años no ha emitido ningún comentario al respecto, pero el tema ha generado una ola de reacciones. Mientras algunos acusan a Hoyer de tener actitudes posesivas, otros defienden que pudo tratarse de una acción fuera de contexto.

Críticas divididas en redes sociales

Las opiniones no se hicieron esperar: "Pero y quién tiene la culpa él o ella no que según por eso es la liberación de la mujer porque no se defiende si según la trata mal”. “Que lo deje, si así empieza ya en público no me quiero imaginar a solas"

Danna se ve incómoda por supuesta actitud de su novio / Redes Sociales|

Incluso hubo quienes señalaron signos de una posible relación violenta: "De hecho que esta señorita es violentada, pero allá que ella lo permite", comentó un internauta.

