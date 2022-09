Murió Coolio, rapero de la famosa canción 'Gangsta's Paradise'

Coolio, el rapero que estuvo entre los nombres más importantes del hip-hop de la década de 1990 con éxitos como "Gangsta's Paradise" y "Fantastic Voyage", murió el miércoles a los 59 años, dijo su manager.

El intérprete murió en la casa de un amigo en Los Angeles, dijo a The Associated Press el veterano manager, Jarez Posey. La causa no quedó clara de inmediato.

Coolio ganó un Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario por "Gangsta's Paradise", el éxito de 1995 de la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer, "Dangerous Minds", que incluía una muestra de la canción de 1976 de Stevie Wonder "Pastime Paradise" y se reproducía constantemente en MTV.

El Grammy, y el apogeo de su popularidad, llegó en 1996, en medio de una feroz disputa entre las comunidades hip-hop de las dos costas, que poco después acabaría con la vida de Tupac Shakur y The Notorious BIG. Coolio logró mantenerse mayormente por encima del conflicto.

Su carrera despegó con el lanzamiento en 1994 de su álbum debut en Tommy Boy Records, "It Takes a Thief". Su canción de apertura, "Fantastic Voyage", alcanzaría el número 3 en el Billboard Hot 100.

